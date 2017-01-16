За последние несколько лет Россия вложила огромные средства в наращивание своего боевого потенциала, а США наращивает свое военное присутствие в Европе. Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне составили интерактивную карту, показывающую дальность удара различных видов оружия в Европе, пишет The National Interest.

Российские ракетные комплексы « Искандер-М » могут поразить объекты не только на территории Польши, но и прибалтийских стран. В свою очередь, военные корабли НАТО с ракетами « Томагавк » способны нанести удар по крупнейшим городам России.



Красными кругами обозначена дальность российских наземных ракетных комплексов, черным — противокорабельных. Фото: csis.carto.com

На приведенной ниже карте показаны возможности ПВО обеих сторон. Россия (красные круги) использует зенитные системы С-300 и С-400, последний способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 4800 м/с (например, баллистические ракеты средней дальности). НАТО (зеленые круги) кроме различных ЗРК может использовать и возможности системы ПРО.

Russia/NATO A2AD

Также на карте обозначены возможности ударов крылатыми ракетами морского базирования. Россия может использовать крылатые ракеты «Калибр», способные поражать цели на дальности до 2000 км.

Ракета летит к цели в режиме огибания рельефа местности на сверхмалых высотах, поэтому практически незаметна для любых средств противовоздушной обороны. Масса фугасной боевой части ракеты — порядка 500 кг, впрочем, «Калибр» может снаряжаться и ядерной боевой частью.



Фото: csis.carto.com

В свою очередь корабли НАТО оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». Эсминец типа Arleigh Burke может нести до 56 таких ракет. Имея дальность до 1850 км и высокую точность «Томагавк» может поразить сильно защищенную цель практически в любом месте на планете.