|
Возможности ракетных ударов России и НАТО показали на карте
17.01.2017 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
За последние несколько лет Россия вложила огромные средства в наращивание своего боевого потенциала, а США наращивает свое военное присутствие в Европе. Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне составили интерактивную
Российские ракетные комплексы «
На приведенной ниже карте показаны возможности ПВО обеих сторон. Россия (красные круги) использует зенитные системы С-300 и С-400, последний способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 4800 м/с (например, баллистические ракеты средней дальности). НАТО (зеленые круги) кроме различных ЗРК может использовать и возможности системы ПРО.
Также на карте обозначены возможности ударов крылатыми ракетами морского базирования. Россия может использовать крылатые ракеты «Калибр», способные поражать цели на дальности до 2000 км.
Ракета летит к цели в режиме огибания рельефа местности на сверхмалых высотах, поэтому практически незаметна для любых средств противовоздушной обороны. Масса фугасной боевой части ракеты — порядка 500 кг, впрочем, «Калибр» может снаряжаться и ядерной боевой частью.
В свою очередь корабли НАТО оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». Эсминец типа Arleigh Burke может нести до 56 таких ракет. Имея дальность до 1850 км и высокую точность «Томагавк»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние несколько лет Россия вложила огромные средства в наращивание своего боевого потенциала, а США наращивает свое военное присутствие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии