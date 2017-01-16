МИНСК, 17 янв — Sputnik. В 2017 году в МГУ появится факультет космических исследований. Приоритетными предметами на первых порах здесь будут математика, астрономия, биология, химия, информатика. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий 15 января на Дне открытых дверей. Новый факультет будет уже 43-м по счету.



© Sputnik Марина Лысцева ТАСС/POOL Первый пуск "Союза-2.1а": все спутники выведены на орбиту

"Что это за факультет? Это — то, что еще не исследовано, это — космос, это — черные дыры, это — поведение человека в космосе, в невесомости… Это все фундаментальные науки, связанные с освоением космического пространства. Наш факультет будет посвящен подготовке специалистов в области космических исследований с упором на фундаментальные знания. Такого потенциала, как у нашего вуза, мало, где сыщешь", — сказал Садовничий.

Новому космодрому нужны новые специалисты

По мнению ректора МГУ, с появлением космодрома "Восточный" Россия стала остро нуждаться в специалистах разного профиля по освоению космоса, и именно МГУ может и должен организовать их обучение. Во-первых, на базе МГУ работает один из самых мощных суперкомпьютеров, которыми в мире обладают не столько вузы, сколько научные центры.



РИА Новости Кадры первого старта ракеты с космодрома "Восточный"

Сегодня возможностями этого суперкомпьютера пользуются более 500 научных групп, представляющих все основные подразделения МГУ, многие институты РАН и другие научные учреждения России. Во-вторых, МГУ уже запустил в космос 6 спутников, один из которых — "Ломоносов" сейчас активно работает на орбите. Он стал первым аппаратом, запущенным в космос с космодрома Восточный.

"Может быть, это единственный университет в мире, который способен делать спутники и их запускать. "Ломоносов", который мы запустили в апреле 2016 года с космодрома "Восточный", это — космическая станция, где установлены десятки приборов, которые исследуют космос и атмосферу Земли. А вообще с началом космической эры ученые, аспиранты и студенты МГУ поставили более 400 различных приборов на космические аппараты. Это означает, что наш вуз — один из пионеров в освоении космического пространства. Новый космический факультет, как и каждый из 30 новых факультетов, которые создавались при моем участии, будет развиваться поэтапно. Для его полноценного функционирования понадобятся годы…", — отметил Садовничий.

Первых студентов на космический факультет наберут уже в сентябре.

Логическое продолжение договренностей

Открытие факультета космических исследований стало логическим продолжением подписанного в 2015 году соглашения между МГУ и корпорацией "Роскосмос" о совместной научно-исследовательской, образовательной и опытно-конструкторской деятельности.

Речь идет о фундаментальных и прикладных космических исследованиях, проведении экспериментов на борту МКС, об изучении медико-биологических и психологических проблем обеспечения жизнедеятельности человека при освоении дальнего космоса. А также о создании систем подготовки человека к условиям космического полета, включая разработку математического и программного обеспечения аэрокосмических интеллектуальных тренажеров и других задачах.

Первым российским вузом, который с 2011 года целенаправленно ведет подготовку кадров для космодрома "Восточный", стал Амурский государственный университет в Благовещенске. Здесь идет обучение по двум направлениям — "Ракетные комплексы и космонавтика", а также "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". На базе АмГУ работает первый на Дальнем Востоке центр управления полетами, позволяющий осуществлять оперативно-техническое руководство работами по приему телеметрической информации, управлять университетскими малыми космическими аппаратами, проводить радиосвязь с космонавтами МКС.