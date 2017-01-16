В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 721 преступление, связанное с распространением или рекламированием порнографии. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».



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«В последнее время при расследовании уголовных дел, связанных с распространением порнографии, следователи все чаще сталкиваются с проблемой, когда привлекаемое к уголовной ответственности лицо не считает, что поставленный им „лайк“ или добавленное порнографического видео себе на страницу в социальной сети, является преступлением», — рассказала она.

Представитель СК напомнила, что под понятие «распространение» попадает размещение и перемещение порнографии посредством социальных сетей, а также с телефона на телефон. Распространением считается передача порнографии хотя бы одному лицу, независимо от способа. Рекламирование порнографических материалов заключается в выставлении их на всеобщее обозрение либо сообщение информации о них, в том числе через интернет.

«Если говорить о социальных сетях, то необходимо понимать, что, размещая у себя на странице ролик, содержащий элементы порнографии, вы способствуете его распространению, и если это видео находится в свободном доступе, его могут увидеть все, кто посещает вашу страницу — это распространение».

Также представитель СК напомнила признаки, которые позволяют отличить порнографию от эротики. Для порнографии свойственны:

непристойное, вульгарное и безнравственное изображение или же словесное описание полового акта (половых актов) с целью достичь сексуального возбуждения

намеренное сосредоточение внимания на половых органах участников во время совершения ими сексуальных действий с подробным описанием последних;

отсутствие изображения или описания душевных переживаний человека и его естественной сексуальности

внушение стереотипов девиантного поведения: сексуальная вседозволенность, распущенность, безответственность и жестокость.

Эротика же представляет собой облагороженный и представляемый как духовное влечение инстинкт продолжения рода. В искусстве эротика служит воплощением одухотворенности сексуальных отношений людей.

Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера попадает под действие статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев. Те же действия, совершенные с использованием интернета, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.