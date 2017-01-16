|
СК: добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением
17.01.2017 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 721 преступление, связанное с распространением или рекламированием порнографии. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».
«В последнее время при расследовании уголовных дел, связанных с распространением порнографии, следователи все чаще сталкиваются с проблемой, когда привлекаемое к уголовной ответственности лицо не считает, что поставленный им „лайк“ или добавленное порнографического видео себе на страницу в социальной сети, является преступлением», — рассказала она.
Представитель СК напомнила, что под понятие «распространение» попадает размещение и перемещение порнографии посредством социальных сетей, а также с телефона на телефон. Распространением считается передача порнографии хотя бы одному лицу, независимо от способа. Рекламирование порнографических материалов заключается в выставлении их на всеобщее обозрение либо сообщение информации о них, в том числе через интернет.
«Если говорить о социальных сетях, то необходимо понимать, что, размещая у себя на странице ролик, содержащий элементы порнографии, вы способствуете его распространению, и если это видео находится в свободном доступе, его могут увидеть все, кто посещает вашу страницу — это распространение».
Также представитель СК напомнила признаки, которые позволяют отличить порнографию от эротики. Для порнографии свойственны:
Эротика же представляет собой облагороженный и представляемый как духовное влечение инстинкт продолжения рода. В искусстве эротика служит воплощением одухотворенности сексуальных отношений людей.
Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера попадает под действие статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев. Те же действия, совершенные с использованием интернета, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 721 преступление, связанное с распространением или рекламированием порнографии. Об этом рассказала официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии