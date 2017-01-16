Молодой человек из Витебской области стал фигурантом уголовного дела из-за использования программы для загрузки файлов с их одновременной раздачей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».



Фото: youtube.com

С января 2014 года до августа 2016 мужчина использовал программу еМulе для скачивания материалов для взрослых. Эта программа предназначена для кооперативного обмена файлами. Скачивая контент для взрослых, молодой человек «предоставлял возможность для свободного скачивания неограниченному количеству пользователей програмы».

Витеблянин таким образом раздал 910 видеофильмов и 911 изображений порнографического характера. Его действия попали под часть 2 статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси — хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов и видеофильмов с изображением заведомо несовершеннолетнего, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

В показаниях он рассказал, что не знал о том, что в материалах участвовали несовершеннолетние. Также он утверждал, что не видел процесс раздачи видеофайлов другим пользователям. Скачанные видеоролики и изображения он никому не показывал и не демонстрировал.

Следствие установило, что в его действиях был умысел, однако прибыли от своей деятельности он не получал. В октябре 2016 года уголовное дело было направлено в суд, приговор пока не вынесен. Приговор пока не вынесен.