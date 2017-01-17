МИНСК, 18 янв — Sputnik. Неискушенному гостю на заключительном этапе Фестиваля молодежной вузовской науки было непросто. Перед ним стоял непростой выбор: побродить по выставке популярной науки, которую устроили "дети", студенты и аспиранты вузов, или послушать "отцов" — состоявшихся ученых, презентовавших свои исследования в лекционной аудитории.

"Дети" соблазняли умными роботами, "отцы" — ответами на актуальные вопросы о том, есть ли все-таки альтернатива ядерной энергетике в Беларуси, кто ближе белорусам — балты или русские и зачем нужна съедобная упаковка

Корреспондент Sputnik попытался успеть везде.

Съесть шоколад и не заработать кариес

Со съедобными упаковками экспериментируют не только в Беларуси, честно предупредил завлабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ Дмитрий Гриншпан.

Но эта тема с учетом "пластиковой" проблемы, с которой столкнулся мир, остается крайне перспективной. И с точки зрения экологии, и с точки зрения экономии. Отбивные, обернутые в такую упаковку с приправами, по словам ученого, получатся более сочными и ароматными.

"Есть такая специальная бумага с приправами для обжарки мяса. Но вы потом ее снимаете и выкидываете. Часть приправ остается на мясе, а часть выбрасывается с бумагой. А здесь мы ничего не выбрасываем. У вас сочное мясо и все приправы на месте. И вкус вы не отличите", — убеждал Гриншпан.



© Sputnik / Виктор Толочко Фестиваль молодежной вузовской науки

Белорусскую съедобную упаковку делают из натуральных ингредиентов — имбиря, куркумы, кардамона. В нее, к примеру, можно фасовать мед — по два-пять миллилитров, а не в маленькие баночки, как сейчас, которые еще как-то надо утилизировать. Конфеты уже фасуют. Но упаковку для сладостей белорусские химики настроены доработать.

"У нас большое желание сделать антикариесную упаковку. То есть вы съели шоколадку, но без риска для зубов. Там будет сорбент, который будет собирать с зубов все бактерии, которые способствуют развитию кариеса. Мы уже идем по этому пути, но нужны 100-процентные доказательства", — рассказал ученый.

Есть ли альтернатива ядерной энергетике

По мнению академика НАН Беларуси Александра Михалевича, альтернативы ядерной энергетике нет. Другое дело, что делать ставку только на БелАЭС не стоит. Молодым белорусским ученым имеет смысл присмотреться и к возобновляемой энергетике.

Тем более что в Беларуси, по словам академика, условия для использования солнечной энергии даже лучше, чем в Германии.



© Sputnik / Виктор Толочко Академик НАН Беларуси Александр Михалевич считает, что молодым белорусским ученым стоит присмотреться и к возобновляемой энергетике

"Говорят, у нас мало солнца. На самом деле интенсивность солнечной энергии на единицу площади у нас чуть-чуть выше, чем в Германии. А между тем в Германии сейчас столько солнечных электростанций, что в какие-то периоды они могут себя полностью обеспечивать энергией", — рассказал Михалевич.

Академик напомнил, что к 2035 году в соответствии с концепцией энергетической безопасности доля возобновляемой энергии должна увеличиться с нынешнего 1% до 6-7%.

Кто ближе белорусам — русские или литовцы

Нынешняя наука стала мультидисциплинарной, поэтому заниматься, к примеру, чистой биологией уже не получается, напутствовал слушателей кандидат биологических наук Василий Панкратов.

Чтобы написать свою работу, посвященную генетике белорусов, разобраться, в том числе и в том, откуда мы взялись, ученому понадобились также английский в совершенстве, определенные знания по математике и статистике, программированию, географии, истории и лингвистике.



© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат биологических наук Василий Панкратов исследует генетику белорусов

"Белорусы генетически очень близки к украинцам и русским — правда, из определенного региона, это южная часть европейской части России. Также к нам близки поляки и сорбы — это народ, который живет на востоке Германии. Литовцы и латыши тоже близки, но, оказывается, немного дальше. Еще дальше от нас русские центральной части России", — поделился результатами своего исследования Панкратов.

"Забывчивый дом", бактериальное творчество и другие "детские" разработки

На выставке популярной науки, которая проходила в это же время в фойе Лицея БГУ, свои лучшие разработки представили 6 вузов.

БГУИР, как и положено, удивлял умными программами: демонстрировали, как выключить свет, не вставая с дивана, при помощи мобильного и проверить, закрыли ли входную дверь, уходя из квартиры.

"Забывчивый дом" — белорусский аналог "умного дома" — создан для тех, кто выбегает из квартиры, а потом мучается разными бытовыми вопросами, к примеру, а выключен ли утюг.

Полоцкий госуниверситет привез робота, который может сортировать мусор, Белорусский технологический институт — собственный 3D-принтер.

Биологи из БГУ удивляли бактериальным творчеством — картинками из выращенных за ночь бактерий.



С помощью этой программы электричество в доме можно выключать с мобильного телефона - настоящая находка для тех, кто не может вспомнить, отключил ли утюг

"Это проявление здорового научного юмора. Вместо краски можно использовать бактериальную культуру различных цветов и получить картинку не хуже, чем можно увидеть в некоторых галереях", — рассказал Sputnik ассистент кафедры генетики биологического факультета БГУ Илья Ильюшонок.

Серьезная научная работа на биофаке БГУ тоже ведется, молодые ученые экспериментируют с выращиванием культур, важных для фармацевтики.

"Мы можем работать на общемировом уровне, но для этого нужны несколько вещей. Во-первых, нужно не лениться, поскольку наука требует много мозгов. А во-вторых, для этих мозгов нужны подходящие условия: минимальные социальные гарантии и отсутствие лишних бюрократических препон для научного творчества. К сожалению, у нас с этим бывают проблемы. Но молодые люди в науку приходят", — признался Ильюшонок.



© Sputnik / Виктор Толочко Эти рисунки "нарисовали" бактерии - биологи из БГУ называют это здоровым научным юмором

Вместо послесловия

Утечки мозгов как таковой из вузовской науки нет, но некоторые проблемы с отбором кадров все-таки наблюдаются, признался проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов.

"Хотелось бы, чтобы в науку шли самые лучшие. Но, к сожалению, идут не всегда самые лучшие, потому что есть много других возможностей, где проявить себя. Но с другой стороны, это тоже не страшно, если они остаются в стране и работают в реальном секторе. В конце концов, это тоже польза", — сказал Сафонов в интервью Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Робот собирает кубик Рубика

Первый фестиваль вузовской науки длился почти год. Он стартовал 19 января 2016 года и объехал с презентациями, лекциями, встречами и обсуждениями основные региональные университеты.

"Могу сказать, что фестиваль состоялся. Одной из ключевых его целей было показать, что в науке интересно, а также привлечь молодежь к научной деятельности", — рассказал, подводя итоги фестиваля, первый заместитель министра образования Вадим Богуш.

По его словам, интерес к науке у современной молодежи есть. Во всяком случае, прием в аспирантуру в Беларуси в последние два года неуклонно растет.