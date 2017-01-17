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ЦРУ опубликовало рассекреченные архивы за 50 лет своей деятельности

18.01.2017 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете более 12 миллионов страниц рассекреченных документов. Архивы доступны на сайте ведомства.

ЦРУ опубликовало рассекреченные архивы за 50 лет своей деятельности
Фото: Reuters

Эта база документов носит название CREST («Гребень»). Она была рассекречена в 1995 году по распоряжению тогдашнего президента США Билла Клинтона и хранилась на компьютерах в Национальном архиве.

В открытом доступе документы появились впервые только сейчас. Представитель ЦРУ сказал изданию Buzzfeed, что предполагает, что вся база данных CREST будет находиться в открытом доступе в интернете в течение года.

Документы охватывают период с 1947 по 1990 год. Среди них есть отчеты, транскрипции допросов и служебные записки.

В архивах есть документы, которые касаются деятельности ЦРУ во время холодной войны, конфликтов в Корее и Вьетнаме, а также убийства лидера Кубинской республики Фиделя Кастро. Также в архивах есть материалы о программах изучения НЛО, экстрасенсорики и других паранормальных явлений.

 
 
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Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете более 12 миллионов страниц рассекреченных документов. Архивы доступны на сайте ведомства.

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