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Врачи обнаружили более 150 живых червей в желудке девушки
18.01.2017 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Индийские врачи удалили более 150 живых червей из желудка и кишечника девушки. Размер некоторых из них доходил до 25 см,
22-летняя Неху Бегум из штата Уттар-Прадеш на севере Индии, несколько месяцев страдала от боли в животе, рвоты и запоров. Девушка неоднократно обращалась к местным врачам, однако те так и не смогли поставить ей правильный диагноз, рекомендуя принимать болеутоляющие средства.
После очередного сильнейшего приступа боли она обратилась в больницу административного центра — города Чандаули. Обследование показало нечто неординарное в области ее живота, и девушку решили прооперировать.
В ходе пятичасовой операции они обнаружили, что что-то препятствует нормальной работе кишечника и решили вскрыть желудок. Там они и обнаружили огромное количество круглых червей, причем более 150 из них на тот момент были живыми, а размер некоторых доходил до 25 см.
Один из врачей, проводивших операцию, заявил, что это «совершенно экстраординарный случай», и он был шокирован тем, что он увидел. Врачи считают, что яйца червей попадали в желудок девушки из-за отсутствия какой-либо гигиены. К счастью, операция прошла успешно, и теперь здоровью Неху Бегум ничего не угрожает.
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Индийские врачи удалили более 150 живых червей из желудка и кишечника девушки. Размер некоторых из них доходил до 25 см, сообщает iflscience.
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