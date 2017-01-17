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Тренажеры блочного пульта управления БелАЭС допущены к работе

18.01.2017 11:16 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Тренажеры блочного пульта управления на Белорусской АЭС допущены к работе, сообщили Sputnik в отделе информации и общественных связей госпредприятия "Белорусская АЭС".

Тренажеры блочного пульта управления БелАЭС допущены к работе
© flickr.com/ Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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Тестовое использование тренажеров велось на протяжении 2016 года. За этот период полномасштабный и аналитический тренажеры прошли приемо-сдаточные испытания, верификацию математической модели, валидацию учебно-тренировочных сценариев

"На полномасштабном и аналитическом тренажерах блочного пульта управления учебно-тренировочного центра началась подготовка оперативного персонала Белорусской АЭС в рамках генерального контракта на сооружение станции", — сообщили на БелАЭС.

Там проинформировали, что решением приемочной комиссии от 16 января тренажеры были допущены для использования в качестве технического средства обучения для подготовки оперативного персонала блочного пульта управления.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь на этих тренажерах началась подготовка оперативного персонала БелАЭС. Весь минувший год эти тренажеры работали в тестовом режиме.

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