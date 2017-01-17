МИНСК, 18 янв — Sputnik. Не имеющий аналогов мобильный технический комплекс для предотвращения терактов в местах массового скопления людей разработан в Беларуси, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня" .

Разработкой инновационного устройства занимались сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Легко использовать и всегда под рукой

Доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета Елена Пасовец пояснила, что актуальность данной разработки очень высока. По ее словам, "в широком диапазоне средств, осуществляющих защиту гражданского населения, ни в нашей стране, ни в ближнем и дальнем зарубежье таких вариантов нет".

"Мы задались вопросом: как можно эти устройства если не обезвредить, то минимизировать последствия от их взрыва? Да, в России выпущены специальные стальные статичные, очень тяжелые контейнеры, куда нужно поместить взрывное устройство и закрыть крышку — ими оснащено метро в Москве и Санкт-Петербурге", — рассказала Пасовец.

Она заметила, что с чрезвычайной ситуации применить подобное устройство человеку, не имеющему достаточных профессиональных навыков, очень сложно.

Поэтому вуз, пишет издание, решили разработать приспособление, "которое могло бы быть под рукой в экстренной ситуации, эффективно защищало и было бы легко в использовании". Разработчики пришли к выводу, что устройство должно не только накрывать опасный предмет, но и блокировать радиосигнал. А если все же бомба была приведена в действие, последствия взрыва должны быть минимальными.

Принцип действия

Пасовец рассказала, что комплекс имеет форму усеченного конуса с нижним диаметром около метра. Приспособление может накрыть предмет размером со спортивную сумку, заметила доцент.

"У него двойные стенки, между ними полость. Есть входной клапан, к которому присоединяется пожарный рукав (он есть в любом учреждении), и пространство между стенками заполняется водой. От этого конус, который планируется делать из очень легкого и прочного материала — кевлара, приобретает вес", — продолжила она.

Гашение взрывной волны, по словам Пасовец, происходит за счет рассеивания энергии взрыва в жидкости, находящейся в комплексе. "Но даже если мощность будет столь значительна, что приподнимет защитный колпак, у него в нижней части предусмотрена "юбка", которая автоматически опустится и направит осколки вниз, минимизируя опасные повреждения у людей", — добавила она.

Кроме того, в конусе предусмотрено отверстие вверху, через которое при помощи специальных приспособлений спецслужбы смогут изучить и при необходимости обезвредить опасный предмет.

Кто сможет использовать

Предполагается, что этот комплекс смогут использовать непрофессионалы, например сотрудники метро или промышленных предприятий, что позволит выиграть время, чтобы увести людей из зоны риска.

Разработчики полагают, что устройство также может применяться превентивно, например, во время массовых гуляний. "Блокиратор будет прерывать радиосигнал, призванный активировать взрывное устройство, которое может быть замаскировано и не привлечь внимания", — пояснила Пасовец.

Комплекс уже запатентован. Сейчас авторы проекта трудятся над технологической документацией и ищут инвестора.