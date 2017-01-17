МИНСК, 18 янв — Sputnik. За два дня до официального старта продаж нового смартфона Nokia 6 в Китае на него оформили предзаказ более миллиона человек, передают специализированные СМИ.

Финский телекоммуникационный гигант продал свой бизнес американской компании Microsoft в апреле 2014 года, однако еще в позапрошлом году стало известно, что смартфоны Nokia вернутся на мобильный рынок , а затем был представлен смартфон Nokia 6 на операционной системе Android.

Флагман оснащен 5,5-дюймовым экраном, поддерживающим Full HD. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 430, четыре гигабайта оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, а также 16-мегапиксельная основная и восьмимегапиксельная фронтальная камеры. Телефон может похвастаться батареей в 300 ампер/часов.

Первое время смартфон будет продаваться только в Китае, где его стоимость составит примерно 245 долларов США, однако не исключено, что международная презентация Nokia 6 состоится в феврале на Mobile world congress-2017 (MWC 2017) в испанской Барселоне.