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Количество предзаказов на новый смартфон Nokia превысило миллион

18.01.2017 17:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. За два дня до официального старта продаж нового смартфона Nokia 6 в Китае на него оформили предзаказ более миллиона человек, передают специализированные СМИ.

Количество предзаказов на новый смартфон Nokia превысило миллион
© flickr.com/ Robert Scoble
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Финский телекоммуникационный гигант продал свой бизнес американской компании Microsoft в апреле 2014 года, однако еще в позапрошлом году стало известно, что смартфоны Nokia вернутся на мобильный рынок, а затем был представлен смартфон Nokia 6 на операционной системе Android.

Флагман оснащен 5,5-дюймовым экраном, поддерживающим Full HD. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 430, четыре гигабайта оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, а также 16-мегапиксельная основная и восьмимегапиксельная фронтальная камеры. Телефон может похвастаться батареей в 300 ампер/часов.

Первое время смартфон будет продаваться только в Китае, где его стоимость составит примерно 245 долларов США, однако не исключено, что международная презентация Nokia 6 состоится в феврале на Mobile world congress-2017 (MWC 2017) в испанской Барселоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Продажи телефона стартуют 20 января и только в Китае, но ожидается, что первый смартфон Nokia после возрождения покажут на MWC 2017.

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