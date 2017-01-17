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Количество предзаказов на новый смартфон Nokia превысило миллион
18.01.2017 17:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. За два дня до официального старта продаж нового смартфона Nokia 6 в Китае на него оформили предзаказ более миллиона человек, передают специализированные СМИ.
Финский телекоммуникационный гигант продал свой бизнес американской компании Microsoft в апреле 2014 года, однако еще в позапрошлом году стало известно, что
Флагман оснащен 5,5-дюймовым экраном, поддерживающим Full HD. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 430, четыре гигабайта оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, а также 16-мегапиксельная основная и восьмимегапиксельная фронтальная камеры. Телефон может похвастаться батареей в 300 ампер/часов.
Первое время смартфон будет продаваться только в Китае, где его стоимость составит примерно 245 долларов США, однако не исключено, что международная презентация Nokia 6 состоится в феврале на Mobile world congress-2017 (MWC 2017) в испанской Барселоне.
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Продажи телефона стартуют 20 января и только в Китае, но ожидается, что первый смартфон Nokia после возрождения покажут на MWC 2017.
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