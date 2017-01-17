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Су-35 может обнаружить "невидимку" F-22 по тепловому следу

18.01.2017 17:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский истребитель пятого поколения F-22 «Raptor» не оборудован инфракрасными радарами поиска и сопровождения цели, сообщает специализированный военный портал War is Boring.

Российский же истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен такими приборами, поэтому способен отслеживать F-22 по тепловому следу.

Су-35 может обнаружить "невидимку" F-22 по тепловому следу
F-22.Фото: rufabula.com

Также F-22 не располагает радарами бокового слежения, позволяющими запускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда.

Не оборудованный такими радарами самолет вынужден лететь прямым курсом, сближаясь с зоной поражения ракет противника. Эти недостатки связаны со сложностью реализации программы разработки тактического истребителя передового образца (Advanced Tactical Fighter).

Су-35 может обнаружить "невидимку" F-22 по тепловому следу
Су-35. Фото: topwar

У F-22 также есть преимущества в сравнении с Су-35. Благодаря мощному радару с АФАР (активная фазированная антенная решетка), который очень трудно обнаружить пассивными средствами радиолокации, а также сетевым возможностям и дальнобойным ракетам, F-22 способен уничтожать истребители противника, не вступая с ними в боевое соприкосновение.

F-22 — единственный самолет пятого поколения в мире, стоящий на вооружении. Истребитель отличается малозаметностью, хорошей маневренностью благодаря наличию двух двигателей, а также возможностью летать на сверхзвуковой скорости, не используя форсаж.

 
 
Ссылка на источник 23
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Американский истребитель пятого поколения F-22 «Raptor» не оборудован инфракрасными радарами поиска и сопровождения цели, сообщает специализированный военный...

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