Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Презентация устройства состоится 29 марта на собственном мероприятии компании.

В продажу Galaxy S8 поступит в период с 24 по 30 апреля. Стоимость самой простой модели составит $850.

Согласно предварительным данным, оригинальный Galaxy S8 получит 5,7-дюймовый экран, тогда как Galaxy S8 Plus достанется 6,2-дюймовая матрица. Также старшая модель порадует сдвоенной камерой.





Физической кнопки Home не будет. Компания избавилась от нее, чтобы увеличить диагональ экрана без ущерба габаритным размерам. Одновременно с этим сканер отпечатков будет перенесет на заднюю панель смартфона.

В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat с фирменным голосовым помощником Samsung Bixby.