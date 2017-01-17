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Названа дата анонса и стоимость смартфона Samsung Galaxy S8

18.01.2017 15:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Презентация устройства состоится 29 марта на собственном мероприятии компании.

В продажу Galaxy S8 поступит в период с 24 по 30 апреля. Стоимость самой простой модели составит $850.

Согласно предварительным данным, оригинальный Galaxy S8 получит 5,7-дюймовый экран, тогда как Galaxy S8 Plus достанется 6,2-дюймовая матрица. Также старшая модель порадует сдвоенной камерой.

Названа дата анонса и стоимость смартфона Samsung Galaxy S8

Физической кнопки Home не будет. Компания избавилась от нее, чтобы увеличить диагональ экрана без ущерба габаритным размерам. Одновременно с этим сканер отпечатков будет перенесет на заднюю панель смартфона.

В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat с фирменным голосовым помощником Samsung Bixby.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Презентация устройства состоится 29...

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