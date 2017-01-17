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Умные часы Google дебютируют 9 февраля

18.01.2017 15:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация операционной системы Android Wear 2.0 состоится 9 февраля. Об этом сообщил известный блогер Эван Бласс.

Предполагается, что в этот день прошивка станет доступна пользователям часов Moto 360 Gen 2, Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Huawei Watch, Huawei Watch Ladies, ASUS ZenWatch 2 и ASUS ZenWatch 3.

Также на мероприятии ожидается анонс собственных умных часов Google. Поговаривают, что компания выпустит две модели: флагманскую с массивным корпусом и компактную с характеристиками попроще.

Умные часы Google дебютируют 9 февраля

Обновление Android Wear 2 предложит множество косметических улучшений и несколько новых функций, в частности, поддержку платежной системы Android Pay, которая позволит совершать мобильные платежи с помощью прикосновения носимого компьютера к платежному терминалу.

 
 
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Презентация операционной системы Android Wear 2.0 состоится 9 февраля. Об этом сообщил известный блогер Эван...

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