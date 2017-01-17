В ноябре компания Samsung объявила о покупке американского производителя автомобильной электроники Harman за $8 миллиардов. Совет директоров последней официально одобрил сделку, однако один из акционеров заявил о намерении голосовать против нее.

По его мнению, Samsung предложила недостаточно много. На момент анонса сделки речь шла о сумме, которая на 28% превосходила капитализации компании. Сейчас же Harman стоит $7,72 миллиарда, в связи с чем получается, что от сделки выиграет только Samsung, тогда как акционеры Harman практически нечего не получат.





Также выяснилось, что договоренности с Samsung были достигнуты слишком быстро, что исключило возможность рассмотрения предложений от других потенциальных покупателей.

Часть недовольных акционеров подала в суд на совет директоров компании, чтобы замедлить процесс слияния и выработать более приемлемые условия.