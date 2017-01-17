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Приставка Nintendo Switch может быть в дефиците

18.01.2017 17:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Крупнейшие торговые сети перестали принимать предварительные заказы на приставку Nintendo Switch из-за высокого проса. В частности, магазины Amazon, Best Buy, Walmart и GameStop утверждают, что все выделенные приставки уже распроданы. Однако конкретные цифры не называются, отмечает InGame.

В прошлом Nintendo выделила торговой сети GameStop 500 тысяч консолей Wii U, которые также были распроданы по предзаказам.

Приставка Nintendo Switch может быть в дефиците

Глава американского подразделения Nintendo Реджи Физ-Эмей заявил, что на старте компания планирует отгрузить около 2 миллионов приставок Nintendo Switch. С учетом текущего спроса, этого может оказаться недостаточно.

Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта по цене 22 500 рублей. На старте будет доступно всего пять игр, среди них The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

 
 
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Крупнейшие торговые сети перестали принимать предварительные заказы на приставку Nintendo Switch из-за...

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