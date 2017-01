Крупнейшие торговые сети перестали принимать предварительные заказы на приставку Nintendo Switch из-за высокого проса. В частности, магазины Amazon, Best Buy, Walmart и GameStop утверждают, что все выделенные приставки уже распроданы. Однако конкретные цифры не называются, отмечает InGame.

В прошлом Nintendo выделила торговой сети GameStop 500 тысяч консолей Wii U, которые также были распроданы по предзаказам.





Глава американского подразделения Nintendo Реджи Физ-Эмей заявил, что на старте компания планирует отгрузить около 2 миллионов приставок Nintendo Switch. С учетом текущего спроса, этого может оказаться недостаточно.

Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта по цене 22 500 рублей. На старте будет доступно всего пять игр, среди них The Legend of Zelda: Breath of the Wild.