|
Windows 7 будет актуальна до начала 2020 года
18.01.2017 20:12 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Американский софтверный гигант Microsoft призвал всех пользователей Windows 7 обновить операционную систему до Windows 10, сообщение компания опубликовала в минувший вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
В 2015 году, выпустив Windows 10, Microsoft прекратила базовую поддержку "семерки", разрешив рядовым пользователям бесплатно обновить свои компьютеры до последней версии "операционки". Кроме того, в конце прошлого года компания запретила производителям компьютеров и ноутбуков продавать устройства с предустановленной Windows 7.
Microsoft сообщила, что поддержка седьмой версии ОС будет продолжаться до 14 января 2020 года, однако компания отмечает, что "семерка" увеличивает затраты на ведение бизнеса, так как компании тратят большие средства на то, чтобы бороться со вредоносным ПО, чего можно избежать на последней версии Windows.
Также компания отметила, что некоторые производители оборудования уже перестали выпускать драйвера для Windows 7, а разработчики — программы для устаревшей операционной системы. По данным "Майкрософт", на конец 2016 года "семерку" используют 43% клиентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft до этого времени будет выпускать обновления, однако рекомендует всем пользователям переходить на Windows 10.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии