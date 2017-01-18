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Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

19.01.2017 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Центральное разведывательное управление США открыло вчера доступ к более чем 12 миллионам страниц засекреченных ранее документов.

42.TUT.BY отыскал в архивах сведения, касающиеся размещения атомного оружия на территории Беларуси, а также секретных хранилищ ядерных боеприпасов и штабов управления войсками.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ
Управление армейскими подразделениями велось при помощи командно-штабных машин. Американцы тщательно отслеживали их перемещение и старались как можно больше узнать о находящемся внутри оборудовании.

Беларуси придавалось важное значение в военном механизме СССР, здесь базировались многочисленные истребительные и бомбардировочные полки, было размещено ядерное оружие.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

За всем этим внимательно следили американские спутники-шпионы. Из доклада можно узнать, что, например, около деревни Вышков в Гомельской области находился секретный склад с ядерным оружием.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

Не было секретом для американцев и нахождение ядерных ракет под Сморгонью, где располагался 428-й гвардейский Краснознаменный Звенигородский ракетный полк (в/ч 44 197), а точнее, 3-й дивизион, вооруженный шахтными пусковыми установками с ракетами Р-14У (по классификации МО США и НАТО — SS-5 Skean).

Сама шахтная установка получила название «Чусовая». Фото этого объекта хранится в рассекреченном архиве.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

Особым вниманием у американской разведки пользовался Полоцк с окрестностями. Секретным докладам и снимкам, сделанным в этом районе, посвящены десятки страниц архива. Американцы следили не только за перемещением на позиции ракетных комплексов, но и вскрыли расположение узла связи и бункера, где размещались специалисты.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

В Полоцке дислоцировались ракетные комплексы «Пионер», появление последних обеспокоило военных стран НАТО, и очень быстро новая советская ракета приобрела известность как SS-20. Комплекс размещался на шасси тягача МАЗ-547, дальность полета ракеты составляла порядка 5000 км, а круговое вероятное отклонение от цели составляло 450 м.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

Догадывались ли американцы, что под Полоцком располагается элемент системы "Периметр"  — комплекс «Горн» — сказать сложно. Многие странички докладов, посвященных слежению за ракетными системами, изъяты, а часть текста закрашена черным цветом.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

«Горн» представлял собой командную ракету на базе БРСД «Пионер». Известно, по крайней мере, об одном подразделении ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого стоял комплекс «Горн» — 249-й ракетный полк, дислоцировавшийся в городе Полоцк.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

Интересно, что стартовые позиции советских ядерных ракет находились также неподалеку от городка Дисна. Документы точно описывают не только размер стартовой площадки, но и пути возможного выхода на позицию.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

Внимательно следила американская разведка и за Поставами. Аналитики ЦРУ изучали  полученные снимки, сравнивали их с изображениями позиций ракет под Полоцком. Кроме того, вскрывались ложные пусковые площадки и вычислялись макеты ракетных комплексов, призванные запутать иностранную разведку.

Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ

В архиве есть документы по всем ракетным частям, которые находились в Беларуси. Под постоянным контролем были  объекты в Ружанах, Лиде, Мозыре и других городах. Им посвящены сотни страниц рассекреченных докладов.

 
 
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Центральное разведывательное управление США открыло вчера доступ к более чем 12 миллионам страниц засекреченных ранее документов.

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