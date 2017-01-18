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Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ
19.01.2017 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Центральное разведывательное управление США
42.TUT.BY отыскал в архивах сведения, касающиеся размещения атомного оружия на территории Беларуси, а также секретных хранилищ ядерных боеприпасов и
Беларуси придавалось важное значение в военном механизме СССР, здесь базировались многочисленные истребительные и бомбардировочные полки, было размещено ядерное оружие.
За всем этим внимательно следили американские спутники-шпионы. Из доклада можно узнать, что, например, около деревни Вышков в Гомельской области
Не было секретом для американцев и нахождение ядерных
Сама шахтная установка получила название «Чусовая». Фото этого объекта
В Полоцке дислоцировались ракетные комплексы «Пионер», появление последних обеспокоило военных стран НАТО, и очень быстро новая советская ракета приобрела известность как SS-20. Комплекс размещался на шасси тягача МАЗ-547, дальность полета ракеты составляла порядка 5000 км, а круговое вероятное отклонение от цели составляло 450 м.
Догадывались ли американцы, что под Полоцком располагается элемент системы
«Горн» представлял собой командную ракету на базе БРСД «Пионер». Известно, по крайней мере, об одном подразделении ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого стоял комплекс «Горн» — 249-й ракетный полк, дислоцировавшийся в городе Полоцк.
Интересно, что стартовые
Внимательно
В архиве есть
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Центральное разведывательное управление США открыло вчера доступ к более чем 12 миллионам страниц засекреченных ранее документов.
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