Центральное разведывательное управление США открыло вчера доступ к более чем 12 миллионам страниц засекреченных ранее документов.

42.TUT.BY отыскал в архивах сведения, касающиеся размещения атомного оружия на территории Беларуси, а также секретных хранилищ ядерных боеприпасов и штабов управления войсками.



Управление армейскими подразделениями велось при помощи командно-штабных машин. Американцы тщательно отслеживали их перемещение и старались как можно больше узнать о находящемся внутри оборудовании.

Беларуси придавалось важное значение в военном механизме СССР, здесь базировались многочисленные истребительные и бомбардировочные полки, было размещено ядерное оружие.





За всем этим внимательно следили американские спутники-шпионы. Из доклада можно узнать, что, например, около деревни Вышков в Гомельской области находился секретный склад с ядерным оружием.





Не было секретом для американцев и нахождение ядерных ракет под Сморгонью, где располагался 428-й гвардейский Краснознаменный Звенигородский ракетный полк (в/ч 44 197), а точнее, 3-й дивизион, вооруженный шахтными пусковыми установками с ракетами Р-14У (по классификации МО США и НАТО — SS-5 Skean).

Сама шахтная установка получила название «Чусовая». Фото этого объекта хранится в рассекреченном архиве.





Особым вниманием у американской разведки пользовался Полоцк с окрестностями. Секретным докладам и снимкам, сделанным в этом районе, посвящены десятки страниц архива. Американцы следили не только за перемещением на позиции ракетных комплексов, но и вскрыли расположение узла связи и бункера , где размещались специалисты.





В Полоцке дислоцировались ракетные комплексы «Пионер», появление последних обеспокоило военных стран НАТО, и очень быстро новая советская ракета приобрела известность как SS-20. Комплекс размещался на шасси тягача МАЗ-547, дальность полета ракеты составляла порядка 5000 км, а круговое вероятное отклонение от цели составляло 450 м.





Догадывались ли американцы, что под Полоцком располагается элемент системы "Периметр" — комплекс «Горн» — сказать сложно. Многие странички докладов, посвященных слежению за ракетными системами, изъяты , а часть текста закрашена черным цветом.





«Горн» представлял собой командную ракету на базе БРСД «Пионер». Известно, по крайней мере, об одном подразделении ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого стоял комплекс «Горн» — 249-й ракетный полк, дислоцировавшийся в городе Полоцк.





Интересно, что стартовые позиции советских ядерных ракет находились также неподалеку от городка Дисна. Документы точно описывают не только размер стартовой площадки, но и пути возможного выхода на позицию.





Внимательно следила американская разведка и за Поставами. Аналитики ЦРУ изучали полученные снимки, сравнивали их с изображениями позиций ракет под Полоцком. Кроме того, вскрывались ложные пусковые площадки и вычислялись макеты ракетных комплексов, призванные запутать иностранную разведку.





В архиве есть документы по всем ракетным частям, которые находились в Беларуси. Под постоянным контролем были объекты в Ружанах, Лиде, Мозыре и других городах. Им посвящены сотни страниц рассекреченных докладов.