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Картинка дня: посадка ступени ракеты SpaceX в океане
19.01.2017 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
14 января американская частная космическая компания SpaceX впервые
Спустя неделю команда Илона Маска решила поделиться фотографией посадки ступени, и фото действительно впечатляет:
А видеоролик ниже показывает, как проходил весь полет:
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14 января американская частная космическая компания SpaceX впервые после аварии запустила ракету-носитель Falcon 9 и через 8 минут успешно посадила первую ступень...
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