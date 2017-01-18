МИНСК, 19 янв — Sputnik. Среди рассекреченных Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документов времен холодной войны более двух тысяч так или иначе касаются Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).

ЦРУ обнародовало документы накануне, особый интерес у публики вызвали те файлы, которые могли быть связаны с поисками внеземных цивилизаций и НЛО. Sputnik также изучил подборку документов и узнал, что американская разведка знала о Беларуси времен холодной войны.



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Подавляющее большинство обнародованных документов — выдержки и копии из научных разработок и чертежей, созданных белорусскими учеными. Среди этих работ были изучение изотопов, космические разработки и даже планы по усовершенствованию трактора "Беларус".

Еще один любопытный момент — одно из писем, адресованных известному американскому дипломату Генри Киссинджеру. Многостраничный файл озаглавлен "Выживет ли Брежнев?", он был отправлен в 1973 году. В письме перечисляются экономические проблемы СССР и упоминается, что генсек Брежнев находится в "политической опасности". Среди влиятельных политиков Союза упоминался и белорус Петр Машеров.

Среди опубликованных ЦРУ документов также есть планы размещения радаров на территории современной Беларуси, месторождений и даже воинских частей — с подробными съемками с воздуха.

Все опубликованные документы были рассекречены еще указом Билла Клинтона в 1995 году. Беларусь упоминается в более чем двух тысячах документов, однако планируется, что публикация файлов ЦРУ займет еще некоторое время — из-за огромного массива данных, которые нужно перевести в цифровой формат. Также интересно, что даже в открытых документах остались засекреченные страницы.

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