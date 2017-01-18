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В США будут продавать яблоки, которые не чернеют

19.01.2017 15:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Первые генетически модифицированные яблоки поступят в продажу в США в следующем месяце. Об этом сообщает The Verge.

В США будут продавать яблоки, которые не чернеют
Фото: growingproduce.com

Яблоки были генетически модифицированы — в них «выключены» гены, ответственные за производство фермента под названием полифенолоксидаза. Именно реакция с участием этого вещества вызывает потемнение нарезанных яблок.

ГМО-яблоки коричневеют медленнее, чем обычные — на полное окисление фермента у них уходит три недели. Продавать их будут в нарезанном виде готовыми к употреблению. Производитель утверждает, что такие яблоки будут стоить на 35% дешевле нарезанных яблок других сортов.

Производством фруктов займется компания Okanagan Specialty Fruits, в продаже они появятся под брендом Arctic Apples. Этот сорт был одобрен регулятором в 2015 году, первый их урожай собрали осенью 2016 года.

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Плоды не будут явно идентифицированы как генетически модифицированные. Покупатели смогут найти эту информацию, просканировав QR-код на упаковке.

Сейчас новый сорт выращивают на 85 000 деревьев, посаженных в штате Вашингтон. Весной этого года компания планирует довести этот показатель до более чем 300 000 деревьев.

 
 
Ссылка на источник 11
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Первые генетически модифицированные яблоки поступят в продажу в США в следующем месяце. Об этом сообщает The Verge.

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