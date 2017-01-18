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iPhone 8 будет похож на Galaxy Note 7

19.01.2017 12:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В текущем году Apple выпустит три новых смартфона. Об этом говорится в аналитической записке компании Cowen and Company, предназначенной для инвесторов.

Компанию обновленным 4,7- и 5,5-дюймовым моделям составит новый iPhone с изогнутым OLED-экраном, который может быть похож на отмененный Samsung Galaxy Note 7. При этом в экран старшей модели будут встроены различные датчики, в том числе сканер отпечатков пальцев. Еще гаджет получит поддержку беспроводной зарядки и фронтальную камеру с инфракрасным сенсором, который обеспечит новые возможности по распознаванию лица и жестов.

iPhone 8 будет похож на Galaxy Note 7

Отметим, что изогнутые экраны нравятся не всем. Они выглядят красиво, но плохо проявляют себя на практике. В частности, многие пользователи испытывают сложности с открытием боковых шторок и нажатием крайних символов на клавиатуре.

 
 
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В текущем году Apple выпустит три новых смартфона. Об этом говорится в аналитической записке компании...

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