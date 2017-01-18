Производитель чехлов Cimo рассекретил внешность нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy J7 (2017), официальный анонс которого ожидается в апреле.

Согласно снимкам, по каким-то причинам компания решила отказаться от вспышки для лицевой камеры. Других изменений на передней панели нет, тогда как задняя поверхность подверглась более существенным косметическим изменениям. В частности, появилась стильная полоска, выполненная из пластика или металла. Динамик переехал на боковую грань, а камера стала круглой.





Смартфону Galaxy J7 (2017) приписывают 5,5-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 13- и 5-мегапиксельную камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.