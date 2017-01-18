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МТС предложил интернет для владельцев дач и коттеджей

19.01.2017 14:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС предложил интернет для владельцев дач и коттеджей

Мобильный оператор МТС анонсировал услугу «Интернет для дома», которая позволяет подключить высокоскоростной интернет в частном доме.

Решение включает Wi-Fi роутер с поддержкой 3G и 4G, антенну, обеспечивающую усиление 3G/4G-сигнала, и безлимитный интернет в рамках услуги «Интернет для дома».

Для пользователей услуги стоимость Wi-Fi роутера с дополнительной внешней направленной антенной для усиления приема 3G/4G-сигнала составит всего 50 рублей. Кроме того, специалисты МТС бесплатно установят и настроят комплект необходимого оборудования у вас дома.

Оборудование оплачивается разово: никакой арендной платы или временного пользования – с первого дня вы становитесь полноправным владельцем.

Услуга «Интернет для дома» – это безлимитный интернет МТС для всей семьи. Первые 100 ГБ трафика в месяц можно расходовать на неограниченной скорости. После превышения этого объема вы сможете пользоваться безлимитным трафиком на скорости до 1 Мбит/с до конца месяца. Стоимость услуги составляет 50 рублей в месяц. При желании всегда можно докупить трафик на неограниченной скорости.

 
 
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