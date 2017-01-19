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Трампу пришлось продать свой Android-смартфон

20.01.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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За день до инаугурации Дональду Трампу пришлось продать свой Android-смартфон, сообщает New York Times. Ранее избранный президент США использовал гаджет Samsung, а теперь ему выдадут специальное, сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.

Трампу пришлось продать свой Android-смартфон
Фото: Josh Haner/The New York Times

До Барака Обамы президенты не пользовались личными телефонами в целях безопасности. Однако в 2009 году новому президенту разрешили оставить его Blackberry, значительно ограничив функции устройства и максимально защитив его. Позже он сменил его на какой-то другой смартфон без возможности совершения звонков, установки приложений, без камеры и музыкального плеера.

Затем Обама стал использовать специальную версию iPhone, позволяющую отправлять и принимать e-mail от ограниченной группы людей, а также использовать браузер. Возможно, уже завтра ушедший со своего поста президент обновит свой смартфон на какое-нибудь полнофункциональное устройство.

Трампу пришлось продать свой Android-смартфон

 
 
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За день до инаугурации Дональду Трампу пришлось продать свой Android-смартфон, сообщает New York Times. Ранее избранный президент США использовал гаджет Samsung, а теперь ему...

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