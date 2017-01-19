Во время штурма Мосула иракский спецназ наткнулся на полусобранный в кустарной мастерской самолет, сообщает IraqiNews.com.



Фото: iraqinews.com

Издание называет находку истребителем, хотя летательный аппарат, будь он полностью собран, мог максимум использоваться как легкий штурмовик или бомбардировщик, а то и вовсе, как средство доставки смертников.



Фото: iraqinews.com

По сведениям издания, самолетов было несколько и их планировалось использовать против сил коалиции, зачищающих город. В Мосуле террористы оказывают ожесточенное сопротивление армии Ирака, широко используя смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях и тракторах.

Каждая такая атака наносит значительный ущерб не только живой силе, но и моральному духу военнослужащих.