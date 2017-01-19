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боевики ИГИЛ попытались собрать самодельный истребитель

20.01.2017 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время штурма Мосула иракский спецназ наткнулся на полусобранный в кустарной мастерской самолет, сообщает IraqiNews.com.

боевики ИГИЛ попытались собрать самодельный истребитель
Фото: iraqinews.com

Издание называет находку истребителем, хотя летательный аппарат, будь он полностью собран, мог максимум использоваться как легкий штурмовик или бомбардировщик, а то и вовсе, как средство доставки смертников.

боевики ИГИЛ попытались собрать самодельный истребитель
Фото: iraqinews.com

По сведениям издания, самолетов было несколько и их планировалось использовать против сил коалиции, зачищающих город. В Мосуле террористы оказывают ожесточенное сопротивление армии Ирака, широко используя смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях и тракторах.

Каждая такая атака наносит значительный ущерб не только живой силе, но и моральному духу военнослужащих.

 
 
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Во время штурма Мосула иракский спецназ наткнулся на полусобранный в кустарной мастерской самолет, сообщает IraqiNews.com.

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