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Беларусь приступает к созданию второго космического спутника
20.01.2017 12:50 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Беларусь приступит к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (БКА-2) в первом квартале 2017 года, сообщает
© Sputnik Григорий Сысоев
Реализовывать проект планируется на принципах государственно-частного партнерства, то есть с привлечением частных инвестиций. БКА-2 для Беларуси будет создавать Российская корпорация электромеханики.
"Это будет аппарат с разрешением в панхроматическом режиме 50 сантиметров. Многозональное разрешение будет двухметровое. Будет возможность стереосъемки. Техническое задание уже практически согласовано. Подготовлен проект контракта. Производством займется Российская корпорация электромеханики", — цитирует Золотого
Золотой отметил, что для второго спутника выбрана та же платформа, что и у действующего, однако она будет модернизирована. Телескоп для БКА-2 разработает белорусское предприятие "Пеленг".
© Sputnik Максим Блинов
Запуск спутника, по словам Золотого, планируется на 2019-2020 годы.
"Мы ориентируемся на запуск в конце 2019 года. Может быть, начало 2020 года. Предварительно речь идет о космодроме Восточный", — сказал директор предприятия.
Первая попытка запустить спутник была предпринята Беларусью в 2006 году, одна из-за аварии российской ракеты-носителя оказалась неудачной. В 2012 году республика вывела свой первый спутник на орбиту, его разрешение — 2 метра, в многозональном режиме — 10 метров.
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Создавать космический аппарат дистанционного зондирования Земли (БКА-2) с более высоким разрешением будет Российская корпорация электромеханики.
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