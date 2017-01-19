МИНСК, 20 янв — Sputnik. Беларусь приступит к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (БКА-2) в первом квартале 2017 года, сообщает БелТА со ссылкой на директора научно-инженерного республиканского унитарного предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Сергея Золотого.



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Реализовывать проект планируется на принципах государственно-частного партнерства, то есть с привлечением частных инвестиций. БКА-2 для Беларуси будет создавать Российская корпорация электромеханики.

"Это будет аппарат с разрешением в панхроматическом режиме 50 сантиметров. Многозональное разрешение будет двухметровое. Будет возможность стереосъемки. Техническое задание уже практически согласовано. Подготовлен проект контракта. Производством займется Российская корпорация электромеханики", — цитирует Золотого РИА Новости .

Золотой отметил, что для второго спутника выбрана та же платформа, что и у действующего, однако она будет модернизирована. Телескоп для БКА-2 разработает белорусское предприятие "Пеленг".



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Запуск спутника, по словам Золотого, планируется на 2019-2020 годы.

"Мы ориентируемся на запуск в конце 2019 года. Может быть, начало 2020 года. Предварительно речь идет о космодроме Восточный", — сказал директор предприятия.

Первая попытка запустить спутник была предпринята Беларусью в 2006 году, одна из-за аварии российской ракеты-носителя оказалась неудачной. В 2012 году республика вывела свой первый спутник на орбиту, его разрешение — 2 метра, в многозональном режиме — 10 метров.