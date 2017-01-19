Компания velcom открыла под Минском символическую базовую станцию изо льда. Этим компания отметила завершение модернизации 3G-сети в Беларуси. Кроме того, на пресс-коференции генеральный директор рассказал, когда абоненты смогут получить доступ к высокоскоростной сети LTE.

Ледяная базовая станция

Станция разместилась в горнолыжном комплексе «Солнечная долина». Ожидается, что она простоит несколько недель.





«Мы построили ее практически сами», — рассказал глава velcom Гельмут Дуз, который сам взялся за горелку во время «стройки» станции. «Большого сигнала от нее не ожидайте, но, уверен, по красоте она не уступает всем остальным», — пошутил топ-менеджер.

Кроме того, в изготовлении скульптуры приняли участие и другие топ-менеджеры компании:









































Вышка изо льда стала самой высокой ледяной скульптурой в Беларуси и 3201 по счету базовой станцией компании.

Сообщается, что за время модернизации velcom покрыл 3G сетью 94% территории Беларуси, на которой живет 99% населения страны. В модернизации было задействовано 80 команд и более 200 человек. Проект стал крупнейшей строительной инвестицией компании за последние 10 лет.

Когда абонентам velcom ждать LTE

Во время пресс-конференции Гельмут Дуз также ответил на наболевший вопрос о том, когда абоненты velcom смогут воспользоваться LTE (4G).





Напомним, в Беларуси существует один инфраструктурный оператор, строящий LTE-сеть, — beCloud — с которым сотовые операторы должны заключать соглашения по использованию 4G. На текущий момент соответствующий договор не заключил лишь velcom.

«Считаю, что все предпосылки успешных переговоров у нас сегодня имеются. Надеюсь, в ближайшие несколько недель, может быть, месяцев, мы сможем порадовать вас хорошими новостями», — сообщил глава компании.

Дуз не сказал, какой из вариантов кооперации с beCloud будет реализован. Но подчеркнул, что для компании важно запустить LTE для всех абонентов в стране, а не в отдельных городах.