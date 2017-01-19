Компания Samsung анонсировала пресс-конференцию, в ходе которой будут объявлены официальные причины самопроизвольного возгорания отмененного смартфона Galaxy Note 7. Мероприятие состоится 23 января 2017 года. Также компания расскажет о мерах, которые были предприняты в качестве реакции на эти инциденты.

Производство Galaxy Note 7 было окончательно остановлено в октябре после многочисленных случаев самоликвидации устройства. В продаже смартфон продержался всего месяц.





Эксперты считают, что гаджет взрывается из-за слишком неаккуратно и агрессивно расположенных компонентов. Они давят на аккумулятор, в результате чего происходит короткое замыкание между электродами. Также существует версия с бракованными аккумуляторами, хотя после смены их поставщика инциденты продолжились.