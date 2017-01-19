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18,4-дюймовый планшет Nokia может дебютировать на MWC 2017

20.01.2017 14:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания HMD Global готовит к выпуску 18,4-дюймовый планшет под брэндом Nokia. Устройство было замечено в базе данных бенчмарка GFXBench и может быть представлено в конце февраля на выставке MWC 2017.

Новинка получила 18,4-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и мощнейший восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Есть также две 12-менапикесельные камеры – тыльная и фронтальная соответственно. Также планшет оснащен датчиком освещенности и модулем малого радиуса действия NFC. Информация о емкости аккумуляторной батареи отсутствует. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

18,4-дюймовый планшет Nokia может дебютировать на MWC 2017

Напомним, что в конце 2015 года вышел 18,4-дюймовый планшет среднего уровня Samsung Galaxy View. На старте он стоил $600.

 
 
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Компания HMD Global готовит к выпуску 18,4-дюймовый планшет под брэндом Nokia. Устройство было замечено в базе...

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