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Легендарные Micro Machines возвращаются
20.01.2017 15:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Codemasters объявила о возвращении легендарной гоночной серии Micro Machines. Новая часть получила название Micro Machines World Series и выйдет в апреле 2017 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Micro Machines World Series предложит классические режимы Race и Elimination. Также будет совершенно новый режим Battle Arenas, в котором игроки смогут бросить вызов своим друзьям или компьютерным соперникам и устроить мини-апокалипсис. Командные навыки можно будет испытать в режимах Capture the Flag и King of the Hill, сообщает
Разработчики обещают 12 настраиваемых машинок с уникальными возможностями и вооружением, интуитивное и легкое управление, режим раздельного экрана на четверых и онлайновый мультиплеер на 12 игроков.
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Компания Codemasters объявила о возвращении легендарной гоночной серии Micro Machines. Новая часть получила...
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