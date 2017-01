Компания Codemasters объявила о возвращении легендарной гоночной серии Micro Machines. Новая часть получила название Micro Machines World Series и выйдет в апреле 2017 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Micro Machines World Series предложит классические режимы Race и Elimination. Также будет совершенно новый режим Battle Arenas, в котором игроки смогут бросить вызов своим друзьям или компьютерным соперникам и устроить мини-апокалипсис. Командные навыки можно будет испытать в режимах Capture the Flag и King of the Hill, сообщает InGame .

Разработчики обещают 12 настраиваемых машинок с уникальными возможностями и вооружением, интуитивное и легкое управление, режим раздельного экрана на четверых и онлайновый мультиплеер на 12 игроков.