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Windows 10 научилась автоматически удалять временные файлы
20.01.2017 15:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Операционная система Windows 10 научилась автоматически удалять ненужные файлы при нехватке памяти на системном диске. Новшество реализовано в тестовой сборке с индексом 15014.
Новую функцию можно отключить в настройках. На данный момент она удаляет только временные файлы и файлы из корзины, пролежавшие там не менее 30 дней. Архивные обновления и прочие «мусор» нужно удалять вручную.
Новшество должно стать частью обновления Windows 10 Creators, релиз которого ожидается в апреле 2017 года.
Напомним, что каждый второй вторник месяца Windows 10 автоматически загружает и устанавливает системные обновления. Иногда система не может сделать этого из-за нехватки свободного пространства. В таких случаях «десятка» настойчиво призывает к скорейшему решению проблемы.
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Операционная система Windows 10 научилась автоматически удалять ненужные файлы при нехватке памяти на...
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