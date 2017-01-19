Операционная система Windows 10 научилась автоматически удалять ненужные файлы при нехватке памяти на системном диске. Новшество реализовано в тестовой сборке с индексом 15014.

Новую функцию можно отключить в настройках. На данный момент она удаляет только временные файлы и файлы из корзины, пролежавшие там не менее 30 дней. Архивные обновления и прочие «мусор» нужно удалять вручную.

Новшество должно стать частью обновления Windows 10 Creators, релиз которого ожидается в апреле 2017 года.





Напомним, что каждый второй вторник месяца Windows 10 автоматически загружает и устанавливает системные обновления. Иногда система не может сделать этого из-за нехватки свободного пространства. В таких случаях «десятка» настойчиво призывает к скорейшему решению проблемы.