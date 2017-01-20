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редкие кадры дозаправки в воздухе новейшего российского истребителя ПАК ФА
21.01.2017 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
ТК «Звезда» опубликовал
«Никаких существенных недостатков выявлено не было. Были определенные замечания, незначительные особенности, которые впоследствии скорректировались, и была доработана система управления, чтобы получить более приемлемые характеристики».
Т-50 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Т-50 может выполнять полеты на больших углах атаки.
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