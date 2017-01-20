﻿ редкие кадры дозаправки в воздухе новейшего российского истребителя ПАК ФА. 21.by
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редкие кадры дозаправки в воздухе новейшего российского истребителя ПАК ФА

21.01.2017 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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ТК «Звезда» опубликовал видео дозаправки в воздухе российского истребителя пятого поколения Т-50. Пилот истребителя, летчик-испытатель Сергей Богдан, рассказал, что все прошло нормально.

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«Никаких существенных недостатков выявлено не было. Были определенные замечания, незначительные особенности, которые впоследствии скорректировались, и была доработана система управления, чтобы получить более приемлемые характеристики».

Т-50 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Т-50 может выполнять полеты на больших углах атаки.
 

 

 
 
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ТК «Звезда» опубликовал видео дозаправки в воздухе российского истребителя пятого поколения Т-50. Пилот истребителя, летчик-испытатель Сергей Богдан, рассказал,...

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