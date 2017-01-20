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В Сеть попали изображения Huawei P10

21.01.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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До выхода флагманского смартфона компании Huawei Р10 остался месяц, однако, как это часто бывает, в интернет заранее «утекло» множество подробностей о гаджете. Об этом сообщает Phone Arena.

В Сеть попали изображения Huawei P10
Изображение: weibo.com / phonearena.com

В китайских соцсетях обнаружилось несколько рендеров, которые выглядят как изображения для прессы. Две картинки показывают лицевую сторону P10, а еще одна — заднюю.

По дизайну P10 сильно напоминает предыдущую модель P9. Если изображения реальны, это значит, что производитель перенес сенсор отпечатка пальца с задней грани смартфона на переднюю — скорее всего, под физическую кнопку «Домой».

В Сеть попали изображения Huawei P10
Изображение: weibo.com / phonearena.com
В Сеть попали изображения Huawei P10
Изображение: weibo.com / phonearena.com

На задней стороне можно увидеть фотомодуль с двойной камерой и объективом Leica, который впервые появился в смартфонах P9. Рядом с камерой — светодиодная вспышка и лазерная система автофокусировки.

Ожидается, что Huawei P10 получит 5,5-дюймовый дисплей, изогнутый с двух сторон, с поддержкой Quad HD и разрешением 2560×1440 пикселей. Правда, есть и неизвестные подробности. К примеру, пока неясно сколько моделей выпустит компания — в данных инсайдеров упоминалась некая модель P10 Plus.

В Сеть попали изображения Huawei P10

 
 
Ссылка на источник 72
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До выхода флагманского смартфона компании Huawei Р10 остался месяц, однако, как это часто бывает, в интернет заранее «утекло» множество подробностей о гаджете....

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