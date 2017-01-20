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Россия применила ракетоносцы Ту-22М3 для удара по террористам в Сирии
21.01.2017 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Чтобы поддержать сирийских военных в ожесточенном сражении за сирийский город Дейр-эз-Зор, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории России, нанесли авиационный удар по позициям террористов,
В Российском Минобороны пояснили, что целями стали базовые лагеря бандформирований, склады, бронетехника и живая сила. По утверждению российских военных, все цели были поражены, и авиагруппа вернулась на базу в полном составе.
Ту-22М3 вооружаются ракетами Х-22 (дальность 600 км) с термоядерной или фугасно-кумулятивной боевой частью, а также ракетами семейства X-15 либо могут нести 24 000 кг бомб.
После модернизации Ту-22М3 получили совершенно новую бортовую электронику. Проведенная модернизация повысила возможности бомбардировщика в прорыве ПВО типа «Иджис», еще модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО».
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Чтобы поддержать сирийских военных в ожесточенном сражении за сирийский город Дейр-эз-Зор, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории России,...
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