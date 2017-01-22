Причиной возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки, сообщили официальные представители Samsung в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства», — рассказали в компании. Напомним, эти же причины за несколько дней до официальной пресс-конференции рассекретило издание The Wall Street Journal.





Исследовано более 200 тысяч смартфонов

В Samsung сообщили, что компания провела масштабное исследование гаджетов, чтобы выяснить причину проблем: «Инженеры Samsung совместно с экспертами независимых организаций исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, чтобы установить причину инцидентов. Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note 7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации».

«Штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу. Компания примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — заверил глава мобильного подразделения Samsung Electronics Донджин Кох.

Схематично выявленные проблемы выглядят так:



Samsung сообщила, что причиной двух отзывов Galaxy Note 7 стали два разных фактора в двух разных аккумуляторах. Оба они связаны с нарушением изоляции внутри батарей.



В первом случае имело место искривление отрицательных электродов в правом верхнем углу аккумулятора из-за некорректного их размещения.



После первого отзыва компания спешила выпустить замену взрывающимся устройствам. Поэтому во время сборочного процесса появился брак в корпусах. «Заусеницы» продавливали тонкую грань между катодом и анодом, вызывая взрыв. К тому же, в некоторых экземплярах выявлено отсутствие изоляционной прослойки.

Пообещали, что «проколов» больше не будет

В компании также отметили, что После инцидентов компания расширила набор процедур по контролю и улучшения показателей качества устройств: «Это включает многоуровневый протокол безопасности, а также программу проверки элементов питания, состоящую из восьми пунктов».

Кроме того, Samsung сформировала рабочую группу по вопросам аккумуляторных батарей, в которую вошли внешние консультанты, ученые и исследователи. В компании рассчитывают, что эта рабочая группа поможет Samsung «в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области».





Напомним, Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство, понеся огромные убытки.

В настоящее время гаджеты возвратили более 90% покупателей (им была предложена замена на другие флагманы компании или возврат денег). Оставшихся сотовые операторы принудительно отключают от сети, а сама Samsung выпустила ряд обновлений, не позволяющих устройствам заряжаться до максимального уровня.