В китайском городе Ухань инженеры с помощью контролируемых взрывов одновременно снесли 19 жилых зданий. Об этом сообщает CCTV+ .



Изображение: CCTV+ / youtube.com

Взрывные работы производились в субботу в 23:50, почти два десятка зданий обрушились за считанные секунды. Для демонтажа использовали 5 тонн взрывчатых веществ. Специалисты установили более 120 тысяч точек взрыва в целях выполнения операции с точностью до миллисекунд.

Как рассказал руководитель взрывными работами, операция сопровождалась многими рисками, поскольку осуществлялась в центре города рядом с легкорельсовой железной дорогой, жилыми и общественными зданиями.

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«Для проведения в центре города взрывных работ подобного масштаба важно не только обеспечить обрушение выделенных под снос зданий, но и не повредить другим объектам, — рассказал руководитель подрывными работами Цзя Юншэн. — Обрушение домов прошло идеально, не причинив никакого вреда прилегающей легкорельсовой линии и зданиям и не вызвав никаких последствий для окружающей среды».