|
Картинка дня: в Китае взорвали 19 многоэтажек за 10 секунд
23.01.2017 11:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В китайском городе Ухань инженеры с помощью контролируемых взрывов одновременно снесли 19 жилых зданий. Об этом сообщает
Взрывные работы производились в субботу в 23:50, почти два десятка зданий обрушились за считанные секунды. Для демонтажа использовали 5 тонн взрывчатых веществ. Специалисты установили более 120 тысяч точек взрыва в целях выполнения операции с точностью до миллисекунд.
Как рассказал руководитель взрывными работами, операция сопровождалась многими рисками, поскольку осуществлялась в центре города рядом с легкорельсовой железной дорогой, жилыми и общественными зданиями.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
«Для проведения в центре города взрывных работ подобного масштаба важно не только обеспечить обрушение выделенных под снос зданий, но и не повредить другим объектам, — рассказал руководитель подрывными работами Цзя Юншэн. — Обрушение домов прошло идеально, не причинив никакого вреда прилегающей легкорельсовой линии и зданиям и не вызвав никаких последствий для окружающей среды».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В китайском городе Ухань инженеры с помощью контролируемых взрывов одновременно снесли 19 жилых зданий. Об этом сообщает CCTV+.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии