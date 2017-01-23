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Причиной взрыва Galaxy Note 7 стали бракованные аккумуляторы и дефекты корпуса
23.01.2017 09:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Причиной самопроизвольного возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Инженеры Samsung совместно с независимыми экспертами исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов. Выяснилось, что все инциденты связаны с нарушением изоляции внутри батарей.
Часть смартфонов была оснащена бракованными аккумуляторами с искривлением отрицательных электродов. Другие аппараты получили бракованный корпус с «заусеницми», которые приводили к разрушению тонкой грани между катодом и анодом. При этом некоторые экземпляры вовсе были лишены изоляционной прослойки.
Компания пообещала не допустить подобных проблем в будущем, ввела многоуровневый протокол безопасности и программу проверки элементов питания.
Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. В настоящее время гаджеты возвратили более 90% покупателей.
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Причиной самопроизвольного возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования...
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