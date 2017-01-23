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Apple предъявила Qualcomm иск на сумму $1 миллиард

23.01.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Корпорация Apple предъявила американской компании Qualcomm иск на сумму $1 миллиард. Производитель «айфонов» обвиняет своего партнера в использовании недобросовестной бизнес-тактики, а именно поставках LTE-модемов по завышенным ценам.

Qualcomm являлась эксклюзивным поставщиком модемов для продукции Apple с 2011 по 2016 годы. В качестве бонуса за лояльность компания обещала выплатить Apple $1 миллиард. Однако до сих пор не сделала этого. Сейчас Apple пытается взыскать эту сумму через суд.

Представители Qualcomm утверждают, что Apple намеренно неверно характеризует достигнутые соглашения и договоренности. Однако компания приветствует возможность выслушать эти недостойные утверждения в суде, где готова полностью раскрыть методы Apple и провести надежную проверку всех сторон дела.

Apple предъявила Qualcomm иск на сумму миллиард

В начале 2017 года дело на Qualcomm завела Федеральная торговая комиссия США. Ведомство обвиняет компанию в недобросовестной конкуренции. Выяснилось, что компания предлагала свои основополагающие технологии на невыгодных для производителей условиях, хотя по закону такие патенты должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по разумной цене.

 
 
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Корпорация Apple предъявила американской компании Qualcomm иск на сумму $1 миллиард. Производитель...

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