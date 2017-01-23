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iOS 11 получит поддержку групповых видеозвонков

23.01.2017 12:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В мессенджере FaceTime появится поддержка групповых видеозвонков. Компания Apple планирует реализовать ее в операционной системе iOS 11, релиз которой ожидается в сентябре 2017 года. Одновременно на связи сможет находиться до пяти собеседников. Об этом сообщает издание The Verifier со ссылкой на осведомленные источники.

Презентация новой функции ожидается в июне на мероприятии WWDC 2017, где компания представит свои новые программные разработки.

iOS 11 получит поддержку групповых видеозвонков

FaceTime – стандартный сервис для видео- и аудиовызовов на устройствах Apple. Для совершения звонков нужен действующий идентификатор Apple ID, используемый для авторизации в магазине iTunes Store.

Прямым конкурентом FaceTime является мессенджер Skype, который в начале 2016 года предоставил своим пользователям возможность бесплатного общения по групповой видеосвязи.

 
 
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В мессенджере FaceTime появится поддержка групповых видеозвонков. Компания Apple планирует реализовать ее...

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