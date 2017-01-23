В Сеть утекли чертежные схемы защитного чехла для смартфона Samsung Galaxy S8 Plus, которые позволили воссоздать облик устройства.

Согласно рендерам, старшая модель действительно получит двойную камеру. Экран станет значительно больше, но при этому устройство лишится физической кнопки Home. Аналоговый разъем для наушников сохранен, компанию ему составляет симметричный порт USB-C. Громкоговоритель по-прежнему один.





Galaxy S8 приписывают 6,2-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895, 6 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ сверхбыстрой флэш-памяти UFS 2.1, сканер глаза и цифровой помощник Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri.

Официальный анонс устройство состоится в рамках февральской выставки MWC 2017 или 29 марта на собственном мероприятии Samsung.