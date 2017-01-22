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Ливни в Австралии разбудили доисторических щитней
23.01.2017 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В засушливой местности Австралии впервые за долгие годы вылупились редкие ракообразных. Их фотографии
Необычное создание называют щитнем или щитовой креветкой (Triops australiensis). Их яйца крайне жизнеспособны — они могут «спать» более 10 лет в пустынных условиях. А вот сильный дождь вызывает популяционный взрыв, так как ракообразные начинают разом вылупляться.
В декабре в окрестностях скалы Улуру шли сильнейшие ливни, из-за чего обширные пустынные территории оказались затоплены.
После этого в лужах и водоемах начало появляться множество необычных рачков. «Их количество может достигать миллионов», — сказал
Эти животные достигают длины в 7 см. Несмотря на «инопланетный» внешний вид, для человека они неопасны. Их жизненный цикл щитней заключается в том, чтобы успеть отложить яйца до того, как временные водоемы пересохнут.
Морфология щитней не изменилась в основных чертах со времен триасового периода — это было 220−230 миллионов лет назад. В то время едва появились динозавры, цветковых растений не существовало, а на Земле был единственный континент Пангея.
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В засушливой местности Австралии впервые за долгие годы вылупились редкие ракообразных. Их фотографии появились на Facebook-странице комиссии по паркам и дикой...
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