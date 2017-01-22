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Ливни в Австралии разбудили доисторических щитней

23.01.2017 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В засушливой местности Австралии впервые за долгие годы вылупились редкие ракообразных. Их фотографии появились на Facebook-странице комиссии по паркам и дикой природе Северной территории Австралии.

Ливни в Австралии разбудили доисторических щитней
Фото: Nick Morgan / Northern Territory Parks and Wildlife / facebook.com

Необычное создание называют щитнем или щитовой креветкой (Triops australiensis). Их яйца крайне жизнеспособны — они могут «спать» более 10 лет в пустынных условиях. А вот сильный дождь вызывает популяционный взрыв, так как ракообразные начинают разом вылупляться.

В декабре в окрестностях скалы Улуру шли сильнейшие ливни, из-за чего обширные пустынные территории оказались затоплены. Time сообщает, что дожди в этой местности случаются раз в 50 лет.

Ливни в Австралии разбудили доисторических щитней
Фото: Nick Morgan / Northern Territory Parks and Wildlife / facebook.com
Ливни в Австралии разбудили доисторических щитней
Фото: Nick Morgan / Northern Territory Parks and Wildlife / facebook.com

После этого в лужах и водоемах начало появляться множество необычных рачков. «Их количество может достигать миллионов», — сказал ABC News эксперт Майкл Баррит (Michael Barritt).

Эти животные достигают длины в 7 см. Несмотря на «инопланетный» внешний вид, для человека они неопасны. Их жизненный цикл щитней заключается в том, чтобы успеть отложить яйца до того, как временные водоемы пересохнут.

Морфология щитней не изменилась в основных чертах со времен триасового периода — это было 220−230 миллионов лет назад. В то время едва появились динозавры, цветковых растений не существовало, а на Земле был единственный континент Пангея.

 
 
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В засушливой местности Австралии впервые за долгие годы вылупились редкие ракообразных. Их фотографии появились на Facebook-странице комиссии по паркам и дикой...

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