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Resident Evil 7 — одна из самых низкоцененных игр серии по версии Famitsu

23.01.2017 14:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ужастик Resident Evil 7 получил первую оценку. Японское издание Famitsu оценило игру в 36 из 40 возможных баллов, сообщает InGame.

Для сравнения, предыдущие игры серии получили от этого издания следующие оценки: Resident Evil 4 — 38/40, Resident Evil 5 — 38/40, Resident Evil 6 – 39/40, Resident Evil: Revelations 2 — 36/40, Resident Evil Remake — 39/40. Таким образом, Resident Evil 7 является одной из самых низко оцененных частей серии.

Игру хвалят за хорошо проработанный пугающий геймплей с атмосферой постоянного преследования, интересные и в меру сложные головоломки, превосходную графику и звук. Из недостатков отмечаются проблемы с анимацией, долгие загрузки, не самое удачное исполнение системы инвентаря и заметное ухудшение графики в режиме PlayStation VR. Прохождение игры занимает около 15 часов.

Resident Evil 7 — одна из самых низкоцененных игр серии по версии Famitsu

Resident Evil 7 – ужастик от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной плантации вскоре после событий Resident Evil 6. Главного героя зовут Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану на поиски своей пропавшей супруги Мии Уинтерс. Расследование приводит его в таинственный особняк обезумевшей семьи Бейкеров.

В продажу игра поступит 24 января 2017 года.

 
 
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Ужастик Resident Evil 7 получил первую оценку. Японское издание Famitsu оценило игру в 36 из 40 возможных баллов,...

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