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Системные требования For Honor

23.01.2017 14:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Ubisoft опубликовала системные требования компьютерной версии средневекового боевика For Honor, сообщает InGame.

Минимальная конфигурация для игры на низких настройках графики в разрешении 720p с частотой 30 кадров/с выглядит следующим образом:

  • Операционная система: 64-битные версии Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Процессор: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750ti/GTX 950/GTX 1050 с 2 ГБ памяти или больше | AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460 с 2 ГБ памяти или больше

Системные требования For Honor

Рекомендуемая конфигурация для игры с высокими настройками графики в разрешении 1080p с частотой 60 кадров/с будет выглядит следующим образом:

  • Процессор: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 с 2 ГБ памяти или больше | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 с 2 ГБ памяти или больше
  • Оперативная память: 8 ГБ

Опробовать For Honor можно будет в рамках закрытого мультиплеерного бета-тестирования, которое пройдет на РС, PS4 и Xbox One с 26 по 30 января. В продажу игра поступит 14 февраля 2017 года.

 
 
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Компания Ubisoft опубликовала системные требования компьютерной версии средневекового боевика For Honor,...

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