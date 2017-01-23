Компания Ubisoft опубликовала системные требования компьютерной версии средневекового боевика For Honor, сообщает InGame .

Минимальная конфигурация для игры на низких настройках графики в разрешении 720p с частотой 30 кадров/с выглядит следующим образом:

Операционная система: 64-битные версии Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Процессор: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750ti/GTX 950/GTX 1050 с 2 ГБ памяти или больше | AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460 с 2 ГБ памяти или больше





Рекомендуемая конфигурация для игры с высокими настройками графики в разрешении 1080p с частотой 60 кадров/с будет выглядит следующим образом:

Процессор: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 с 2 ГБ памяти или больше | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 с 2 ГБ памяти или больше

Оперативная память: 8 ГБ

Опробовать For Honor можно будет в рамках закрытого мультиплеерного бета-тестирования, которое пройдет на РС, PS4 и Xbox One с 26 по 30 января. В продажу игра поступит 14 февраля 2017 года.