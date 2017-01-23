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Системные требования For Honor
23.01.2017 14:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Ubisoft опубликовала системные требования компьютерной версии средневекового боевика For Honor, сообщает
Минимальная конфигурация для игры на низких настройках графики в разрешении 720p с частотой 30 кадров/с выглядит следующим образом:
Рекомендуемая конфигурация для игры с высокими настройками графики в разрешении 1080p с частотой 60 кадров/с будет выглядит следующим образом:
Опробовать For Honor можно будет в рамках закрытого мультиплеерного бета-тестирования, которое пройдет на РС, PS4 и Xbox One с 26 по 30 января. В продажу игра поступит 14 февраля 2017 года.
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Компания Ubisoft опубликовала системные требования компьютерной версии средневекового боевика For Honor,...
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