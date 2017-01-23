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МТС усилил покрытие в минском метро технологией UMTS-900

23.01.2017 14:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС усилил покрытие в минском метро технологией UMTS-900

В столичной подземке заработал мобильный 3G-интернет по технологии UMTS-900. Сигнал базовых станций, установленных на платформах метро, стал еще дальше проникать в тоннели. Пассажиры вагонов из числа абонентов МТС меньше времени находятся вне зоны доступа и теперь могут загружать интернет-данные и совершать звонки, пока поезд отправляется или приближается к станции.

Технология UMTS-900, которая активно развивается в Беларуси уже год, обладает двумя ключевыми свойствами: имеет большую зону распространения и лучшую проникающую способность из-за меньшего затухания сигнала. Например, в сельской местности технология UMTS-900 позволяет увеличить площадь 3G-покрытия, а в городах улучшить передачу данных внутри зданий. В метро применимы оба этих свойства одновременно, что подтверждает опыт инженеров МТС из Москвы и Санкт-Петербурга, где уже используют технологию UMTS-900 в метро.

МТС активировал UMTS-900 на всех станциях минской подземки, что положительно повлияло как на качество передачи данных, так и на голосовую связь. В сети МТС работает технология HD Voice, которая улучшает разборчивость речи и подавляет шум метро. Абоненты, не напрягая голос, общаются по телефону с уверенностью, что их хорошо слышат.

«Активные пользователи мобильного интернета могли обратить внимание, что их смартфоны быстрее находят сеть и обновляют онлайн-данные уже в тоннеле на подъезде к станции. Это особенно заметно у тех, кто принудительно отключил 2G в своем устройстве. Раньше уверенный сигнал был только на платформах станций и подземных переходах, а теперь на въездах и выездах из тоннелей», – прокомментировал технический директор МТС Алексей Тяжких.

 
 
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В столичной подземке заработал мобильный 3G-интернет по технологии UMTS-900. Сигнал...

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