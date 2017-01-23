Мобильный оператор velcom завершил строительство крупнейшей в Беларуси 3G-сети. На сегодняшний день она охватывает свыше 94% территории Беларуси, на которой проживает около 99% жителей страны.

За последний год оператор запустил в Беларуси 3,2 тыс. базовых станций формата UMTS-900. Последними сетью стандарта UMTS-900 были охвачены Могилевская и Витебская области – туда «новый 3G» пришел в начале января. Ранее velcom включил широкополосную связь и в других регионах – Минском, Брестском, Гомельском и Гродненском.

Модернизация сети стимулировала потребление 3G-трафика в сети velcom. Если в начале 2016 года через сеть третьего поколения проходило лишь 30% звонков, то сейчас на нее приходится более половины голосовых вызовов. Еще заметней стала активность пользователей мобильного интернета: 97% дата-трафика сегодня передается по технологиям 3G.

Развитие 3G продолжится: в частности, в ближайший год velcom запустит еще 200 базовых станций UMTS-900. Также специалистам предстоит оптимизировать сеть и обеспечить сбалансированный бесшовный переход между базовыми станциями разных форматов – так называемый хендовер. При этом предусмотрено свободное перемещение как между диапазонами – 900 МГц и 2100 МГц, так и от одной технологии к другой, например, из 2G в 3G и обратно.

Напомним, базовые станции стандарта UMTS-900 появились в Беларуси 1 февраля 2016 года. Первым городом, в котором появился «новый 3G», стал Дзержинск. К концу апреля новая технология пришла и в Минск – indoor-покрытие (внутри зданий) 3G-сети в Минске выросло до 99%. В дальнейшем строительство сети велось преимущественно в регионах, в том числе в сельской местности.