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Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас
24.01.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Зимой, в мороз, аккумуляторы сотовых телефонов разряжаются быстрее обычного. Мы решили сделать подборку смартфонов, которые меньше остальных требуют от своего владельца быть поближе к розетке. Важно, что все эти гаджеты можно купить в Беларуси прямо сейчас.
От чего зависит время автономной работы?
Не стоит думать, что только от объема аккумулятора. Не менее важным фактором является процессор, используемый в гаджетах, а также размер, тип и разрешение дисплея. Поэтому в наш рейтинг попали как большие смартфоны (с соответствующими батареями), так и относительно компактные модели, как мощные устройства, так и более простые девайсы.
Как мы составляли подборку?
Мы ориентировались на собственные тесты устройств, а также на рейтинги, составляемые зарубежными гаджетовыми ресурсами
LG X Power
Этот компактный недорогой смартфон прекрасно показал себя в
Стоимость этого долгоиграющего смартфона вполне подойдет для большинства белорусских кошельков. Минусы вполне очевидны для бюджетного решения — невысокая мощность и среднего уровня камера 16 Мп.
ASUS ZenFone Max
Еще один из лидеров, в том числе рейтинга портала GSMArena, — большой
Смартфон реально работает очень долго и при этом не ударит по вашему кошельку. К плюсам можно отнести и фирменный «дзен»-дизайн гаджета.
Xiaomi Mi Max
Компания Xiaomi представлена в нашем рейтинге наиболее широко. Но начнем мы с самой большой модели —
Смартфон получил узнаваемый дизайн, металлический корпус, но главное — огромный 6,44-дюймовый экран с Full HD-разрешением, защищенный стеклом Gorilla Glass 4, и аккумулятор на 4850 мАч.
Начинка здесь средняя — процессор Qualcomm Snapdragon 650, 3 ГБ оперативной, 32/64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения, а также две неплохие камеры — на 5 и 16 Мп.
Правда и стоимость гиганта Xiaomi побольше, чем у предыдущих двух моделей. К тому же с таким смартфоном вам придется позаботиться о больших карманах.
Xiaomi Redmi 3S
Этот смартфон можно назвать упрощенной версией популярного компакта Redmi 3 Pro — тот же дизайн и экран, сканер отпечатков пальцев, но более простая начинка, а значит, и более доступная цена.
У него основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0, а также фронтальный 5-мегапиксельный модуль (f/2.2). Здесь есть сканер отпечатков пальцев и поддержка LTE, но главной фишкой Xiaomi Redmi 3s стал аккумулятор на 4100 мАч. Вместе с экономичным процессором он позволяет смартфону «работать, работать и работать».
Huawei Mate 8
Уже позапрошлогодний большой флагман Huawei зарекомендовал себя не только как большое и мощное устройство, но и настоящий мобильный «долгожитель». Пусть он проигрывает более новому Mate 9 (
Huawei Mate 8 заключен в тонкий металлический корпус и оснащен 6-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением. У него восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 950, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной расширяемой памяти, а также две камеры — 8 и 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.
Meizu M3 Note
Еще один долгоиграющий смартфон в нашем рейтинге — 5,5-дюймовый
Здесь используется Full HD-матрица, довольно экономичный процессор Mediatek MT6755 с частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной памяти, а также две камеры с разрешением 5 и 13 Мп.
К плюсам устройства также нужно причислить металлический корпус и сканер отпечатков, расположенный под экраном.
Moto Z Play
Смартфон
Moto Z Play оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением, очень экономичным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти.
У него неплохие 5 Мп фронтальная и 16 Мп основная камеры, узнаваемый Moto-дизайн, металлический корпус, а также аккумулятор на 3510 мАч. Впрочем, за «породу» придется заплатить.
Samsung Galaxy J7 (2016)
Флагманы Samsung в наш рейтинг не попали, зато есть пару устройств среднего класса. В частности,
Пластиковый корпус, узнаваемый дизайн, большой экран и хорошая автономность — краткая характеристика устройства.
Здесь 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7870 Octa, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Кроме того, смартфон оснащен двумя неплохими камерами — 5 и 13 Мп с диафрагмой f/1.9. Емкость аккумулятора — 3300 мАч — не впечатляет, однако попадание в наш рейтинг обеспечили энергоэффективные процессор и дисплей.
Xiaomi Mi5S Plus
Самый мощный на текущий момент смартфон Xiaomi выпущен в двух версиях — обычной Mi5s и с приставкой Plus. Именно последний вариант за счет большой батареи попал в наш рейтинг. Более того, он стал в нем самым мощным устройством.
Samsung Galaxy C7
Замыкает наш рейтинг самых «долгоиграющих» смартфонов еще один представитель Samsung —
По сути, перед нами тонкая металлическая и чуть более продвинутая в плане характеристик версия Galaxy J7 (2016), попавшая в рейтинг благодаря сочетанию экономичных Super AMOLED-экрана и 14-нм процессора. Емкость аккумулятора при этом здесь вполне средняя — 3300 мАч.
Samsung Galaxy C7 может похвастать 5,7-дюймовым Full HD-дисплеем, восьмиядерным экономичным процессором Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти, а также двумя камерами с диафрагмой f/1.9 — 8 и 16 Мп.
А какие еще продающиеся сегодня смартфоны достойны попасть в наш список? Напишите нам об этом в комментариях.
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Зимой, в мороз, аккумуляторы сотовых телефонов разряжаются быстрее обычного. Мы решили сделать подборку смартфонов, которые меньше остальных требуют от своего...
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