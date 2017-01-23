Зимой, в мороз, аккумуляторы сотовых телефонов разряжаются быстрее обычного. Мы решили сделать подборку смартфонов, которые меньше остальных требуют от своего владельца быть поближе к розетке. Важно, что все эти гаджеты можно купить в Беларуси прямо сейчас.



Фото: Tech-Touch.ru

От чего зависит время автономной работы?

Не стоит думать, что только от объема аккумулятора. Не менее важным фактором является процессор, используемый в гаджетах, а также размер, тип и разрешение дисплея. Поэтому в наш рейтинг попали как большие смартфоны (с соответствующими батареями), так и относительно компактные модели, как мощные устройства, так и более простые девайсы.

Как мы составляли подборку?

Мы ориентировались на собственные тесты устройств, а также на рейтинги, составляемые зарубежными гаджетовыми ресурсами PhoneArena и GSMArena на базе их собственных методик.

LG X Power





Этот компактный недорогой смартфон прекрасно показал себя в нашем тесте именно со стороны автономной работы. Он же стал лидером по методике ресурса PhoneArena.

LG X Power оснащен энергоэффективным процессором Mediatek MT6735 и одновременно большим аккумулятором на 4100 мАч. При этом здесь используется 5,3-дюймовый дисплей с «щадящим» разрешением 1280×720 пикселей. Смартфон пластиковый, но задняя крышка ребристая, что снижает вероятность случайного падения устройства.

Стоимость этого долгоиграющего смартфона вполне подойдет для большинства белорусских кошельков. Минусы вполне очевидны для бюджетного решения — невысокая мощность и среднего уровня камера 16 Мп.

ASUS ZenFone Max





Еще один из лидеров, в том числе рейтинга портала GSMArena, — большой ASUS ZenFone Max . Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем со скромным разрешением 1280×720 пикселей, экономичным и средним по мощности процессором Snapdragon 410, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, «стандартным» набором бюджетных камер — 5 и 13 Мп, а также огромным аккумулятором на 5000 мАч.

Смартфон реально работает очень долго и при этом не ударит по вашему кошельку. К плюсам можно отнести и фирменный «дзен»-дизайн гаджета.

Xiaomi Mi Max





Компания Xiaomi представлена в нашем рейтинге наиболее широко. Но начнем мы с самой большой модели — Mi Max .

Смартфон получил узнаваемый дизайн, металлический корпус, но главное — огромный 6,44-дюймовый экран с Full HD-разрешением, защищенный стеклом Gorilla Glass 4, и аккумулятор на 4850 мАч.

Начинка здесь средняя — процессор Qualcomm Snapdragon 650, 3 ГБ оперативной, 32/64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения, а также две неплохие камеры — на 5 и 16 Мп.

Правда и стоимость гиганта Xiaomi побольше, чем у предыдущих двух моделей. К тому же с таким смартфоном вам придется позаботиться о больших карманах.

Xiaomi Redmi 3S





Этот смартфон можно назвать упрощенной версией популярного компакта Redmi 3 Pro — тот же дизайн и экран, сканер отпечатков пальцев, но более простая начинка, а значит, и более доступная цена.

Xiaomi Redmi 3s оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 505.

У него основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0, а также фронтальный 5-мегапиксельный модуль (f/2.2). Здесь есть сканер отпечатков пальцев и поддержка LTE, но главной фишкой Xiaomi Redmi 3s стал аккумулятор на 4100 мАч. Вместе с экономичным процессором он позволяет смартфону «работать, работать и работать».

Huawei Mate 8





Уже позапрошлогодний большой флагман Huawei зарекомендовал себя не только как большое и мощное устройство, но и настоящий мобильный «долгожитель». Пусть он проигрывает более новому Mate 9 ( читайте обзор ) по начинке и камере, зато позволяет дольше работать без подзарядки.

Huawei Mate 8 заключен в тонкий металлический корпус и оснащен 6-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением. У него восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 950, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной расширяемой памяти, а также две камеры — 8 и 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Meizu M3 Note





Еще один долгоиграющий смартфон в нашем рейтинге — 5,5-дюймовый Meizu M3 Note с большим аккумулятором на 4100 мАч ( читайте наш обзор устройства ).

Здесь используется Full HD-матрица, довольно экономичный процессор Mediatek MT6755 с частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной памяти, а также две камеры с разрешением 5 и 13 Мп.

К плюсам устройства также нужно причислить металлический корпус и сканер отпечатков, расположенный под экраном.

Moto Z Play





Смартфон Moto Z Play отличается от флагманского Moto Z более слабым процессором и внушительным аккумулятором. Что и позволило устройству попасть в наш рейтинг.

Moto Z Play оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением, очень экономичным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти.

У него неплохие 5 Мп фронтальная и 16 Мп основная камеры, узнаваемый Moto-дизайн, металлический корпус, а также аккумулятор на 3510 мАч. Впрочем, за «породу» придется заплатить.

Samsung Galaxy J7 (2016)





Флагманы Samsung в наш рейтинг не попали, зато есть пару устройств среднего класса. В частности, Galaxy J7 (2016) .

Пластиковый корпус, узнаваемый дизайн, большой экран и хорошая автономность — краткая характеристика устройства.

Здесь 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7870 Octa, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Кроме того, смартфон оснащен двумя неплохими камерами — 5 и 13 Мп с диафрагмой f/1.9. Емкость аккумулятора — 3300 мАч — не впечатляет, однако попадание в наш рейтинг обеспечили энергоэффективные процессор и дисплей.

Xiaomi Mi5S Plus





Самый мощный на текущий момент смартфон Xiaomi выпущен в двух версиях — обычной Mi5s и с приставкой Plus. Именно последний вариант за счет большой батареи попал в наш рейтинг. Более того, он стал в нем самым мощным устройством.

Xiaomi Mi5s Plus получил корпус из шлифованного металла, 5,7-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением, самый продвинутый среди продающихся сейчас смартфонов процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора здесь 3800 мАч. Еще одной фишкой гаджета стала двойная основная камера 13 Мп.

Samsung Galaxy C7





Замыкает наш рейтинг самых «долгоиграющих» смартфонов еще один представитель Samsung — Galaxy C7 .

По сути, перед нами тонкая металлическая и чуть более продвинутая в плане характеристик версия Galaxy J7 (2016), попавшая в рейтинг благодаря сочетанию экономичных Super AMOLED-экрана и 14-нм процессора. Емкость аккумулятора при этом здесь вполне средняя — 3300 мАч.

Samsung Galaxy C7 может похвастать 5,7-дюймовым Full HD-дисплеем, восьмиядерным экономичным процессором Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти, а также двумя камерами с диафрагмой f/1.9 — 8 и 16 Мп.

А какие еще продающиеся сегодня смартфоны достойны попасть в наш список? Напишите нам об этом в комментариях.