﻿﻿ Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

24.01.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зимой, в мороз, аккумуляторы сотовых телефонов разряжаются быстрее обычного. Мы решили сделать подборку смартфонов, которые меньше остальных требуют от своего владельца быть поближе к розетке. Важно, что все эти гаджеты можно купить в Беларуси прямо сейчас.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас
Фото: Tech-Touch.ru

От чего зависит время автономной работы?

Не стоит думать, что только от объема аккумулятора. Не менее важным фактором является процессор, используемый в гаджетах, а также размер, тип и разрешение дисплея. Поэтому в наш рейтинг попали как большие смартфоны (с соответствующими батареями), так и относительно компактные модели, как мощные устройства, так и более простые девайсы.

Как мы составляли подборку?

Мы ориентировались на собственные тесты устройств, а также на рейтинги, составляемые зарубежными гаджетовыми ресурсами PhoneArena и GSMArena на базе их собственных методик.

LG X Power

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Этот компактный недорогой смартфон прекрасно показал себя в нашем тесте именно со стороны автономной работы. Он же стал лидером по методике ресурса PhoneArena.

LG X Power оснащен энергоэффективным процессором Mediatek MT6735 и одновременно большим аккумулятором на 4100 мАч. При этом здесь используется 5,3-дюймовый дисплей с «щадящим» разрешением 1280×720 пикселей. Смартфон пластиковый, но задняя крышка ребристая, что снижает вероятность случайного падения устройства.

Стоимость этого долгоиграющего смартфона вполне подойдет для большинства белорусских кошельков. Минусы вполне очевидны для бюджетного решения — невысокая мощность и среднего уровня камера 16 Мп.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

ASUS ZenFone Max

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Еще один из лидеров, в том числе рейтинга портала GSMArena, — большой ASUS ZenFone Max. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем со скромным разрешением 1280×720 пикселей, экономичным и средним по мощности процессором Snapdragon 410, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, «стандартным» набором бюджетных камер — 5 и 13 Мп, а также огромным аккумулятором на 5000 мАч.

Смартфон реально работает очень долго и при этом не ударит по вашему кошельку. К плюсам можно отнести и фирменный «дзен»-дизайн гаджета.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Xiaomi Mi Max

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Компания Xiaomi представлена в нашем рейтинге наиболее широко. Но начнем мы с самой большой модели — Mi Max.

Смартфон получил узнаваемый дизайн, металлический корпус, но главное — огромный 6,44-дюймовый экран с Full HD-разрешением, защищенный стеклом Gorilla Glass 4, и аккумулятор на 4850 мАч.

Начинка здесь средняя — процессор Qualcomm Snapdragon 650, 3 ГБ оперативной, 32/64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения, а также две неплохие камеры — на 5 и 16 Мп.

Правда и стоимость гиганта Xiaomi побольше, чем у предыдущих двух моделей. К тому же с таким смартфоном вам придется позаботиться о больших карманах.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Xiaomi Redmi 3S

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Этот смартфон можно назвать упрощенной версией популярного компакта Redmi 3 Pro — тот же дизайн и экран, сканер отпечатков пальцев, но более простая начинка, а значит, и более доступная цена.

Xiaomi Redmi 3s оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 505.

У него основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0, а также фронтальный 5-мегапиксельный модуль (f/2.2). Здесь есть сканер отпечатков пальцев и поддержка LTE, но главной фишкой Xiaomi Redmi 3s стал аккумулятор на 4100 мАч. Вместе с экономичным процессором он позволяет смартфону «работать, работать и работать».

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Huawei Mate 8

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Уже позапрошлогодний большой флагман Huawei зарекомендовал себя не только как большое и мощное устройство, но и настоящий мобильный «долгожитель». Пусть он проигрывает более новому Mate 9 (читайте обзор) по начинке и камере, зато позволяет дольше работать без подзарядки.

Huawei Mate 8 заключен в тонкий металлический корпус и оснащен 6-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением. У него восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 950, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной расширяемой памяти, а также две камеры — 8 и 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Meizu M3 Note

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Еще один долгоиграющий смартфон в нашем рейтинге — 5,5-дюймовый Meizu M3 Note с большим аккумулятором на 4100 мАч (читайте наш обзор устройства).

Здесь используется Full HD-матрица, довольно экономичный процессор Mediatek MT6755 с частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной памяти, а также две камеры с разрешением 5 и 13 Мп.

К плюсам устройства также нужно причислить металлический корпус и сканер отпечатков, расположенный под экраном.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Moto Z Play

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Смартфон Moto Z Play отличается от флагманского Moto Z более слабым процессором и внушительным аккумулятором. Что и позволило устройству попасть в наш рейтинг.

Moto Z Play оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением, очень экономичным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти.

У него неплохие 5 Мп фронтальная и 16 Мп основная камеры, узнаваемый Moto-дизайн, металлический корпус, а также аккумулятор на 3510 мАч. Впрочем, за «породу» придется заплатить.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Samsung Galaxy J7 (2016)

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Флагманы Samsung в наш рейтинг не попали, зато есть пару устройств среднего класса. В частности, Galaxy J7 (2016).

Пластиковый корпус, узнаваемый дизайн, большой экран и хорошая автономность — краткая характеристика устройства.

Здесь 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7870 Octa, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Кроме того, смартфон оснащен двумя неплохими камерами — 5 и 13 Мп с диафрагмой f/1.9. Емкость аккумулятора — 3300 мАч — не впечатляет, однако попадание в наш рейтинг обеспечили энергоэффективные процессор и дисплей.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Xiaomi Mi5S Plus

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Самый мощный на текущий момент смартфон Xiaomi выпущен в двух версиях — обычной Mi5s и с приставкой Plus. Именно последний вариант за счет большой батареи попал в наш рейтинг. Более того, он стал в нем самым мощным устройством.

Xiaomi Mi5s Plus получил корпус из шлифованного металла, 5,7-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением, самый продвинутый среди продающихся сейчас смартфонов процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора здесь 3800 мАч. Еще одной фишкой гаджета стала двойная основная камера 13 Мп.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Samsung Galaxy C7

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

Замыкает наш рейтинг самых «долгоиграющих» смартфонов еще один представитель Samsung — Galaxy C7.

По сути, перед нами тонкая металлическая и чуть более продвинутая в плане характеристик версия Galaxy J7 (2016), попавшая в рейтинг благодаря сочетанию экономичных Super AMOLED-экрана и 14-нм процессора. Емкость аккумулятора при этом здесь вполне средняя — 3300 мАч.

Samsung Galaxy C7 может похвастать 5,7-дюймовым Full HD-дисплеем, восьмиядерным экономичным процессором Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти, а также двумя камерами с диафрагмой f/1.9 — 8 и 16 Мп.

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас

А какие еще продающиеся сегодня смартфоны достойны попасть в наш список? Напишите нам об этом в комментариях.

Читайте также

Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас
Названы самые мощные смартфоны года
Рейтинг: самые "долгоиграющие" смартфоны, которые можно купить прямо сейчас
Эксперты назвали худшие гаджеты года
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимой, в мороз, аккумуляторы сотовых телефонов разряжаются быстрее обычного. Мы решили сделать подборку смартфонов, которые меньше остальных требуют от своего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ливни в Австралии разбудили доисторических щитней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика