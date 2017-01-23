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Александр Чухланцев назначен управляющим директором Experian в России и странах СНГ

24.01.2017 09:26 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Компания Experian объявляет о назначении Александра Чухланцева управляющим директором Experian в России и странах СНГ.

Основная задача Александра Чухланцева в должности – расширение бизнеса Experian в области риск-менеджмента, предотвращения мошенничества и управления кредитным портфелем на всех этапах его жизненного цикла.Назначение нового управляющего директора стало результатом эволюции стратегии Experian и знаком приверженности компании рынку России и СНГ.

Марко Бенвенуто, управляющий директор Еxperian по ключевым рынкам в регионе ЕМЕА, так прокомментировал это назначение: “Сейчас, когда экономическая ситуация требует от бизнеса решения все новых и новых задач, мы, как никогда ранее, должны сконцентрироваться на повышении качества обслуживания наших клиентов. Мы уделяем особое внимание развитию бизнеса Experian в России и странах СНГ и рады, что компанию возглавит такой профессионал, как Александр, обладающий разносторонним опытом и широким набором компетенций".

Карьера Александра Чухланцева в течение последних 10 лет была тесно связана с банковским сектором. Профессиональный путь начался в банке “Русский Стандарт”, впоследствии Александр работал в международных платежных системах Visa и MasterCard, отвечая за ключевых клиентов и развитие бизнеса. В Experian Александр пришел из одного из лидирующих российских системных интеграторов, в котором в его обязанности входило развитие бизнеса компании в финансовом секторе. Александр закончил Государственный Университет Управления и John Molson’s School of Business, Concordia University, Канада.

"Для меня большая честь присоединиться к команде Experian, – говорит Александр Чухланцев– За 11 лет работы на российском рынке компания зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Experian помогает своим клиентам преобразовать данные в важную аналитическую информацию, защищает потребителей и организации от угроз кражи персональных данных и мошенничества, предлагает инновационные решения в области использования, точности и охвата данных, тем самым способствуя принятию более взвешенных решений.

Наша задача – не останавливаться на достигнутом и, с одной стороны, совершенствовать методы обслуживания наших клиентов и быть к ним ближе, а с другой – расширять присутствие Experian на рынке, работая с новыми индустриями и технологическими партнёрами. 

Марко Бенвенуто добавил: “Компания Experian начинает 2017 год запуском нового брендинга. Наш бренд отражает цели самого существования Experian – стремление улучшить жизнь благодаря использованию огромного потенциала данных. Мы создаем будущее уже сегодня и делаем его более безопасным и стабильным”.

 
 
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Компания Experian объявляет о назначении Александра Чухланцева управляющим директором Experian в России и странах СНГ.

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