Компания Samsung готовит к выпуску новый планшет Galaxy Tab S3. Будет две модели – с индексом SM-T820 и SM-T825 соответственно. Первая будет поддерживать только Wi-Fi, тогда как другая также порадует поддержкой 4G LTE.

Диагональ экрана не уточняется, но разрешение составит 2048 х 1536 пикселей. В качестве аппаратной основы выступит 14-нанометровый процессор Exynos 7420, на базе которого построен смартфон Samsung Galaxy S6. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ. Также новинка порадует 8-мегапиксельной тыльной камерой и 2-мегапиксельной дополнительной. Из других особенностей упоминаются встроенный в кнопку Home сканер отпечатков пальцев и симметричный порт USB-C.





Официальный анонс планшета Samsung Galaxy Tab S3 может состояться в рамках выставки MWC 2017, двери которой откроются 27 февраля.