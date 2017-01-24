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Официально: Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017

24.01.2017 07:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Об этом официально сообщил глава мобильного подразделения компании Ди Джей Кох.

По слухам, презентация устройства состоится 29 марта. В этот день компания представит оригинальный Galaxy S8 с 5,7-дюймовым экраном и большой Galaxy S8 Plus с 6,2-дюймовым экраном. Увеличение диагонали будет достигнуто путем удаления физической кнопки Home.

Официально: Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017

Обе модели получат изогнутый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру (в случае Galaxy S8 - двойную) и 8-мегапиксельную дополнительную. Также новинки порадуют портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Об этом официально сообщил глава...

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