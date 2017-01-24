Samsung собирается выпустить наследника взрывоопасного смартфона Galaxy Note 7. Об этом сообщил руководитель мобильного подразделения компании Ди Джей Кох.

По его словам, Galaxy Note 8 будет лучше предшественника во всем. В частности, более безопасным и инновационным. Проблема с самопроизвольным возгоранием не повторится.

Также отмечается, что покупатели смартфонов Galaxy Note отнеслись с пониманием к возникшей ситуации. При этом среди них много лояльных пользователей, ищущих подходящий смартфон для замены. Господин Кох утверждает, что они хотят именно новый Note.





Galaxy Note 7 продержался в продаже всего один месяц. За это время смартфон поджог несколько домов и автомобилей. Причиной этого стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

Анонс Galaxy Note 8 ожидается в сентябре 2017 года.